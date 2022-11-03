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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han
İmran HanFotoğraf: Arif Ali/AFP/Getty Images
PolitikaPakistan

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han vuruldu

9 dakika önce

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu. Saldırı, Han'ın erken seçim çağrısıyla çıktığı konvoy yolculuğu sırasında gerçekleşti.

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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın yardımcıları, 70 yaşındaki siyasetçinin bacağından vurulduğunu açıkladı.

Han'ın konvoyunu hedef alan saldırı, Pencap eyaletindeki Vezirabad bölgesinde gerçekleştirildi.

Han'ın yardımcılarından Rauf Hasan, AFP'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı bir suikast girişimi olarak tanımladı. Mermilerin kalabalığın arasından geldiğini belirten Hasan "Bu, onu öldürmeye yönelik bir teşebbüstü" dedi. Hasan, bir şüphelinin vurularak öldürüldüğünü, bir diğerinin de gözaltına alındığını söyledi.

Lahor kentindeki bir hastaneye kaldırılan Han'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Kan taraftarlarını selamlıyor - (01.11.2022 - Gucranvala)
Eski Pakistan Başbakanı İmran Kan taraftarlarını selamlıyor - (01.11.2022 - Gucranvala)Fotoğraf: PPI/Zumapress/picture alliance

Han'ın saldırıyla ilgili Reuters'a bilgi veren yardımcısı Esad Umar da muhalif liderin konvoyuna otomatik silahla ateş edildiğini söyledi. Umar, saldırıda kaval bölgesinden vurulan Han dışında yaralananlar da olduğunu ifade etti.

Han, hükümetin üzerindeki erken seçim baskısını artırmak için beraberindeki destekçileriyle birlikte geçen Cuma gününden beri konvoy hâlinde araçlarla Lahor'dan başkent İslamabad'a doğru ilerliyordu. Saldırı sırasında Han'ın konvoyunda yüzlerce kişi bulunuyordu.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın taraftarları, hükümet karşıtı protestolarla Han'a destek veriyor - (01.11.2022 - Gucranvala)
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın taraftarları, hükümet karşıtı protestolarla Han'a destek veriyor - (01.11.2022 - Gucranvala)Fotoğraf: Arif Ali/AFP/Getty Images

Saldırıyı kınayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığına talimat verdi.

Pakistan'da Han başbakanlığındaki hükümet, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucunda düşmüştü.

 

DW,rtr,AFP,AP / CÖ,ET

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