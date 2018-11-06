 Eski Nazi gardiyanının duruşmasında sağlık engeli | ALMANYA | DW | 25.02.2019

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ALMANYA

Eski Nazi gardiyanının duruşmasında sağlık engeli

Almanya mahkeme, eski Nazi gardiyanının yargılandığı davada 95 yaşındaki sanığın sağlık durumu nedeniyle duruşmayı erteledi. Nazi dönemi mağdurlarının oluşturduğu uluslararası komite karara tepki gösterdi.

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Yargılama geçen Kasım'da başlamıştı.

Almanya'da Nazi döneminde Stutthof Toplama Kampında görevli gardiyanın yargılandığı davada mahkeme, 95 yaşındaki sanığın sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle Pazartesi günü görülmesi gereken duruşmayı erteledi. Münster kentindeki mahkeme geçen Kasım'da yargılanmasına başlanan sanığın bundan sonraki duruşmalara da katılamaması halinde yazılı ifadede bulunabilmesine izin verdi.

Ölüm kamplarından kurtulanlar tarafından 1952'de kurulan Uluslararası Auschwitz Komitesi, mahkemeyi yargılama konusunda "ayak sürümekle" suçladı.

İddianamede sanığın 1942-1945 yılları arasındaki yüzlerce cinayetin suç ortağı olduğu öne sürülüyor, görevli olduğu Polonya'daki toplanma kampında tutulan esirlerin vahşice öldürüldüğünden haberdar olduğu iddia ediliyor. Toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığını kabul eden sanık, esirlerin öldürülmesine yardım etttiği iddiasını reddediyor.

Geçen Aralık'ta da 97 yaşındaki bir başka eski Nazi gardiyanının sağlık durumu nedeniyle yargılanmamasına karar verilmişti. Majdanek Toplama Kampı'nda görev almış olan eski gardiyan hakkında "sağlık durumu mahkemeye çıkmaya kalıcı olarak elverişsizdir" şeklinde rapor verilmişti.

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dpa/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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