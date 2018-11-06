Eski Nazi gardiyanının duruşmasında sağlık engeli

Almanya'da Nazi döneminde Stutthof Toplama Kampında görevli gardiyanın yargılandığı davada mahkeme, 95 yaşındaki sanığın sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle Pazartesi günü görülmesi gereken duruşmayı erteledi. Münster kentindeki mahkeme geçen Kasım'da yargılanmasına başlanan sanığın bundan sonraki duruşmalara da katılamaması halinde yazılı ifadede bulunabilmesine izin verdi.

Ölüm kamplarından kurtulanlar tarafından 1952'de kurulan Uluslararası Auschwitz Komitesi, mahkemeyi yargılama konusunda "ayak sürümekle" suçladı.

İddianamede sanığın 1942-1945 yılları arasındaki yüzlerce cinayetin suç ortağı olduğu öne sürülüyor, görevli olduğu Polonya'daki toplanma kampında tutulan esirlerin vahşice öldürüldüğünden haberdar olduğu iddia ediliyor. Toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığını kabul eden sanık, esirlerin öldürülmesine yardım etttiği iddiasını reddediyor.

Geçen Aralık'ta da 97 yaşındaki bir başka eski Nazi gardiyanının sağlık durumu nedeniyle yargılanmamasına karar verilmişti. Majdanek Toplama Kampı'nda görev almış olan eski gardiyan hakkında "sağlık durumu mahkemeye çıkmaya kalıcı olarak elverişsizdir" şeklinde rapor verilmişti.

Video izle 01:02 Paylaş 102 yaşındaki Holokost mağduru öldü sandığı yeğenini buldu E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/2o5te 102 yaşındaki Holokost mağduru öldü sandığı yeğenini buldu

dpa/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe