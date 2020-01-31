Eski maliye bakanına iki yıl üç ay hapis

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde 2006-2009 yılları arasında maliye bakanlığı yapan Ingolf Deubel'e iki yıl üç ay hapis cezası verildi. Cezaya hükmeden Koblenz Eyalet Mahkemesi, Deubel'i görevi kötüye kullanma ve yanlış beyanda bulunmaktan suçlu buldu.

Savcılık Deubel hakkında iki yıl dört ay hapis cezası istemiş, savunma makamı ise mahkemeden bir yıl 7 ay hapis cezası talep etmişti. Karara temyiz yolu açık. Ancak Deubel'in hapis cezası alması ve emeklilik maaşını kaybetmesi muhtemel gözüküyor.

Deubel Formula 1 yarışlarının da yapıldığı Nürburgring pistinin inşaatında yolsuzluk yapmaktan suçlu bulundu.

2009 yılında Formula 1 yarışlarının da yapıldığı Nürburgring pistinin inşa projesinin özel finansmanı başarısızlığa uğramıştı. 330 milyon euro tutarındaki projeye yatırımcı bulunamayınca Rheinland-Pfalz eyaleti devreye girmiş ve proje kamu tarafından finanse edilmişti. Bunun üzerine Deubel de istifa etmek zorunda kalmıştı.

Koblenz Eyalet Mahkemesi 2014 yılında Deubel'e Nürburgring pisti inşaatında yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Federal Adalet Mahkemesi (BGH) eyalet mahkemesinin kararını kısmen bozmuştu. Bunun üzerine Koblenz'de bir başka hakimlik Deubels'in Nürburgring ile ilgili kurulan inceleme komisyonunda yanlış beyanda bulunduğu ve dört vakada görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla yeni bir dava açmıştı.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe