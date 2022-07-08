Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bir seçim etkinliğinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastanede tedavi altına alınan Abe'nin hayati fonksiyonlarını yitirdiği öğrenildi.

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde düzenlediği bir seçim etkinliği sırasında silahlı saldırıya uğradı. 67 yaşındaki siyasetçi yerel saat ile 11.30 sularında, konuşma yaptığı esnada arkasından ateş edilmesi üzerine yere yığıldı.

Japon medyasında yer alan haberlere göre hemen hastanede tedavi altına alınan 67 yaşındaki siyasetçi, hayati fonksiyonlarını yitirdi. Kan dolaşımının durduğu belirtilen Abe'nin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye suikast düzenlenen Nara kentindeki meydan Fotoğraf: KYODO/REUTERS

Saldırı şüphelisi eski bir asker

Japon televizyonu NHK, gözaltına alınan saldırı şüphelisinin 42 yaşında olduğunu ve el yapımı bir silah kullandığını aktardı. Şüphelinin Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı eski bir asker olduğu ileri sürülüyor.

Liberal Demokrat Parti'nin eski başkanı olan Abe 2006-2007 ve 2012-2020 yılları arasında Japonya'da başbakanlık görevinde bulunmuş ve böylece ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Japonya'da Pazar günü parlamentonun üst kanadı olan Danışmanlar Meclisi üyelerini belirlemek üzere seçimler yapılacak.

"Önemli kararlar verilmesi gereken bir dönemde hata yapamam" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Liberal Demokrat Parti lideri ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın, selefine düzenlenen suikast üzerine, Yamagata prefektörlüğünde yürüttüğü seçim çalışmalarını yarıda bırakarak başkent Tokyo'ya döndüğü öğrenildi.

Siyasi çizgisi muhafazakar, sağ kanat milliyetçi olarak tanımlanan Abe'ye düzenlenen suikasta ülke içinden ve dışından tepkiler geliyor. Japonya Komünist Partisi'nden bir temsilci, "Siyasi faaliyetlere yönelik şiddet hiçbir biçimde kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel de, "Hepimiz üzgünüz ve şoke olduk" dedi. "Abe-san Japonya'nın seçkin bir lideri ve ABD'nin sarsılmaz bir müttefikiydi" diyen Emanuel, "ABD hükümeti ve Amerikan halkı Abe-san'ın, ailesinin ve Japon halkının esenliği için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

AFP,Reuters / EC,ET