 Eski İBB Başkanı Topbaş öldü | TÜRKİYE | DW | 13.02.2021

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TÜRKİYE

Eski İBB Başkanı Topbaş öldü

Geçen kasım ayından bu yana koronavirüs tedavisi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.

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Koronavirüs tedavisi gören Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. 16 Kasım 2020'de kaldırıldığı özel bir hastanede entübe edilen ve uzun süredir yoğun bakımda olan Topbaş'ın ölüm haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu mesajı yayınladı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yine Twitter üzerinden yayınladığı mesajında başsağlığı dileklerini paylaştı:

Kadir Topbaş kimdir?

1945 yılında Artvin'de dünyaya gelen Topbaş, henüz bebeklik döneminde ailesi ile İstanbul'a taşındı. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitimini tamamlamasının ardından 1972'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

1994-1998 yılları arasında, dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Kadir Topbaş, 1999'da Fazilet Partisi adayı olarak Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. 28 Mart 2004'te, Adalet ve Kalkınma Partisi‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olarak yerel seçimleri kazanan Topbaş 13 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. Topbaş 2017 yılında bu görevinden istifa etti.

DHA,DW / ET,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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