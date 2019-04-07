Eski iç istihbarat başkanı Merkel'i eleştirdi

Yaptığı açıklamalar nedeniyle geçen yıl Alman hükümetinde krize neden olan Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans-Georg Maaßen Macaristan'ın kamu televizyonu M1'e Almanya'daki güncel siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı. Geçen yıldan bu yana emekli olan Maaßen Başbakan Angela Merkel'in izlediği mülteci politikasını eleştirerek ciddi kusurlarının olduğunu ifade etti. Maaßen Almanya'ya 2015 yılındaki mülteci akınına kıyasla iltica edenler ya da yasa dışı yollardan gelenlerin sayısının düşük olduğunu belirtti ancak "Sayı az olsa da kaçak girişler var" dedi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Avrupa'ya eskiden olduğu gibi şimdi de büyük bir göç baskısının olduğunu söyleyerek, "Göç baskısının azaltılması ve insanların gelmemesi yönündeki önlemler alınmadı" dedi. 2015 yılındaki büyük sığınmacı akınında bu kadar fazla sayıda insanın Almanya'ya entegre edilemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Maaßen, o dönem terörle mücadeleden sorumlu olduğunu da hatırlatarak, entegresyon konusunun daha da zorlaşacağını ve bir uyum sorunu yaşanacağından yola çıktığını kaydetti.

Maaßen bu yaz, sonbahar ya da önümüzdeki yıl daha fazla sığınmacının Almanya ya da Avrupa'ya gelebileceği uyarısında bulundu ve gerekli önlemlerin alınmadığını kaydetti.

2015 yılında Avrupa'ya göç edenler arasında IŞİD ya da başka cihatçı grupların saflarında savaşanların da bulunduğundan yola çıktığını söyleyen Maaßen bu nedenle her fırsatta bu düşüncesini dile getirdiğini ifade etti. Almanya'da paralel toplumlar oluşabileceği uyarısı yapan Maaßen, Alman toplumuna değil, Arap, Türk ya da Selefi toplumuna entegrasyon olduğunu savundu. Maaßen, Almanya'da toplumsal atmosferin son yıllarda olumsuz yönde değiştiğinden yakındı. Maaßen'e göre eskiden orta kesime dahil vatandaşların çoğu şimdilerde sağ popülist Almanya için Alternatif'e (AfD) yöneldi. Maaßen, bu durumun siyasi parti sistemine güvende erezyona ve demokrasiye de yüz çevrilmesine neden olabileceğini savundu.

Maaßen demeç verdiği Macar televizyon kanalı Başbakan Viktor Orban'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Viktor Orban Merkel'in Avrupa'da izlediği mülteci politikasını en sert dille eleştiren politacılardan biri.

Hans-Georg Maaßen ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Hükümette kriz çıkmıştı

Aynı zamanda hukukçu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Maaßen'ın, Chemnitz'de Ağustos ayının sonunda yaşanan olaylarda aşırı sağcıların gösterileri sırasında yabancıların "sürek avına" maruz kaldığına ilişkin görüntülere kuşkuyla yaklaştığına işaret eden açıklamaları ülkede yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Bu açıklamalar Almanya'da tepki toplamasına rağmen, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'a destek vermişti. SPD'nin iç istihbarat başkanının azledilmesinde ısrar etmesi üzerine Maaßen'ın İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanması kararı alınmıştı. Ancak bu kararın da tepki toplaması üzerine Maaßen'ın İçişleri Bakanlığı'na danışman olarak atanması konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

Hans-Georg Maaßen, 18 Ekim'de Varşova'da düzenlenen ve Avrupalı iç istihbarat başkanlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Chemnitz'deki olaylarla ilgili sözlerinin "Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde koalisyon hükümetinin dağılması için çalışan radikal sol güçler tarafından kullanıldığını” savunmuştu. Söz konusu ifadelerin "kabul edilemez" olduğunu belirten İçişleri Bakanı Seehofer, "tartışılmaz hizmetlerine" rağmen Maaßen'ın görevinden azledilerek, emekli edilmesi kararı aldığını açıklamıştı.

dpa / HT, SSB

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