Eski HDP milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekilleri Hüda Kaya, Fatma Kurtalan, Garo Paylan, Pero Dündar ve Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün Kobani olayları gerekçe gösterilerek yargılandığı dava dün Ankara'da başladı.Duruşma Sincan Cezaevi kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Eski milletvekili Hüda Kaya duruşmaya, Silivri Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kaya, "Yaşamın her alanındaki canlının kutsal olduğuna inandım. Adalet mülkün temeli değil de mülk adaletin temeli olunca, egemenlik halkın değil egemenlerin olunca, elbette sanık sandalyesinde olan bizler oluyoruz. 28 Şubat’da idamlarla yargılanırken de şeriatçı olmakla yargılandık. İktidarlar değişti, yargılama biçimi değişmedi. O zaman şeriatçı olarak yargılanıyorduk bugün ise terörist, bölücü olarak yargılanıyoruz" dedi.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, Kaya'nın yurt dışı çıkış yasağı ve her ay imza verme şartı ile tahliyesine karar verdi.

16 Mayıs'ta görülen Kobani Davası karar duruşmasından beş gün sonra eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Pero Dündar ve Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 21 Mayıs'ta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

İddianamede, 5 eski milletvekilinin, ''Basit yaralama, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu malına zarar verme, yaralama, birden fazla kişi ile birlikte gece vaktinde suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve suç işlemeye alanen tahrik etme suçlarını'' işlediği iddia ediliyor.

6-8 Ekim'deki Kobani olayları sırasında HDP MYK'sında olan vekillerden Hüda Kaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı nedeniyle "kaçma şüphesi" gerekçe gösterilerek 1 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Yurt dışında bulunan Serpil Kemalbay Pekgözegü, Fatma Kurtulan, Pero Dündar, Garo Paylan'ın ise ifadelerinin alınamadığı gerekçesiyle kaçak olduklarına karar verildi. 5 siyasetçi hakkında gizli tanık beyanları ve sosyal medya paylaşımları ile haberler delil olarak gösterilerek 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis cezası isteniyor.

ANKA/ DW / HT,BÖ

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