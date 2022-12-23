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Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann
Frankfurt Belediye Başkanı Peter FeldmannFotoğraf: rheinmainfoto/IMAGO
Hukuk ve AdaletAlmanya

Eski Frankfurt Belediye Başkanı'na yolsuzluktan para cezası

1 saat önce

Eşi Zübeyde Temizel'e makamını kullanarak yüksek maaşlı iş temin etmekten yargılanan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann para cezasına çarptırıldı.

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Halk oylamasıyla Kasım ayında görevinden azledilen eski Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

Frankfurt Bölge Mahkemesi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, Feldmann'ın görevini kötüye kullanarak haksız menfaat sağladığı, bu nedenle günlük 175 eurodan 120 gün ceza almasına hükmedildiği bildirildi. Mahkeme Feldmann'ı ayrıca 6000 euro tazminat ödemeye mahkum etti. Böylece Feldmann'a kesilen ceza miktarı toplamda 27 bin euro oldu.

Feldmann, sosyal dayanışma faaliyetleri yürüten Arbeiterwohlfahrt (AWO - İşçi Refahı) adlı kuruluşa haksız çıkmaz sağlamakla suçlanıyordu.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre Feldmann AWO'ya verdiği destekler karşılığında eski sevgilisi ve sonra eşi olan Zübeyde Temizel'e, Frankfurt'ta bu kurum tarafından işletilen Türkçe ve Almanca eğitim verilen bir kreşte yüksek maaşla yönetici olarak işe alınmasını sağladı. Belediye Başkanı bunun karşılığında kurumun çıkarlarını ön planda tutmayı kabul etti.

Feldmann hakkında eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" soruşturma başlatan Frankfurt Savcılığı haksız çıkar elde ettiği gerekçesiyle 64 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacının günlüğü 175 euro olmak üzere 180 gün, toplamda 31 bin 500 euro para cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Mahkemede, Feldmann ile Hessen Eyaletinin başkenti Wiesbaden'deki AWO'nun eski genel müdürü Hannelore Richter arasındaki telefon mesajları kanıt olarak dinlenmişti.

Richter'in mesajlarla Feldmann'a defalarca destek çağrısında bulunduğu anlaşılmıştı. Richter, AWO'nun Frankfurt'taki özel temsilcisi olarak, Feldmann'ın o zamanki kız arkadaşı olan Zübeyde Temizel'i mesleki deneyimi ve nitelikleri olmamasına rağmen, hayli yüksek bir maaşla kreş müdürlüğüne atamıştı. Ayrıca Feldmann'ın Frankfurt Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmesi için kampanya düzenleyerek bağış toplamıştı.

Feldmann ise hakkındaki suçlamaları baştan beri reddediyor. Karar duruşmasında sanık olarak son sözü sorulduğunda da "Hiçbir kasaya elimi sürmedim ve yolsuzluk yapmadım" dedi.

Sanık avukatları savunmalarında Feldmann'ın, karısının Türkçe ve Almanca eğitim verilen kreşte Türk kökenli olması nedeniyle istihdam edilmesini yasal olarak değerlendirdiğini dile getirerek, müvekkillerinin beraatını talep ettiler.

Feldmann, hakkındaki suçlamalar ve açılan davanın sonucu olarak 6 Kasım'da yapılan halk oylamasıyla belediye başkanlığı görevinden alınmıştı.

dpa / TY,ET

 

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