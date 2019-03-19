 Eski devlet başkanı Toledo ABD’de tutuklandı | DÜNYA | DW | 19.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Eski devlet başkanı Toledo ABD’de tutuklandı

Güney Amerika ülkelerinden Peru’nun eski devlet başkanı, firari Alejandro Toledo Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı alkollü olduğu için geçici bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Alejandro Toledo ehemaliger peruanischer Präsident (picture-alliance/AP Photo/M. Altaffer)

Peru eski devlet başkanlarından kaçak Alejandro Toledo, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde geçici bir süre tutuklandı. Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, San Francisco kentinin güneyinde San Mateo bölgesindeki bir restoranda geçtiğimiz Cumartesi günü aşırı alkollü olduğu için gözaltına alınarak tutuklanan Toledo‘nun, Peru konsolosluğunun girişimiyle Redwood Cıty kentindeki cezaevinden çıkarıldığı bildirildi.

Mahkeme rüşvet almaktan suçlu buldu

2001-2006 yılları arasında Peru devlet başkanlığı yapan Alejandro Toledo, Brezilyalı inşaat firması Ödebrecht’ten milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddiası ile ülkesinde yargılandığı davada suçlu bulunması üzerine ABD’ye kaçmıştı. 18 ay hapis cezasına çarptırılan Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyor. Peu dışişleri bakanlığı, Peru devletinin, Amerikan makamlarından resmen Toledo’nun iadesini talep ettiğini ancak haftasonundaki tutuklamanın bu taleple bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

dpa /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Eski Peru devlet başkanına tutuklama emri

Brezilya şirketinden rüşvet aldığı şüphesiyle eski Peru Devlet Başkanı Toledo hakkında tutuklama emri çıkarıldı. (10.02.2017)  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Neuseeland Gedenken an Opfer des Terroranschlags (Reuters/J. Silva)

Yeni Zelanda saldırısındaki kurbanların hikâyeleri

Christchurch kentinde iki camiye yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. En küçük kurbanının 3 yaşında olduğu saldırıda hayatını kaybedenlerin hikâyelerini derledik.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  