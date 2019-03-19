 Eski devlet başkanı Toledo ABD’de gözaltına alındı | DÜNYA | DW | 19.03.2019

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DÜNYA

Eski devlet başkanı Toledo ABD’de gözaltına alındı

Güney Amerika ülkelerinden Peru’nun eski devlet başkanı, firari Alejandro Toledo Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı alkollü olduğu için geçici bir süre gözaltına alındı.

Alejandro Toledo ehemaliger peruanischer Präsident (picture-alliance/AP Photo/M. Altaffer)

Peru eski devlet başkanlarından kaçak Alejandro Toledo, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde geçici bir süre gözaltına alındı. Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, San Francisco kentinin güneyinde San Mateo bölgesindeki bir restoranda geçtiğimiz Cumartesi günü aşırı alkol alarak toplum huzurunu bozduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Toledo‘nun, Peru konsolosluğunun girişimiyle Redwood Cıty kentindeki cezaevinden çıkarıldığı bildirildi.

Mahkeme rüşvet almaktan suçlu buldu

2001-2006 yılları arasında Peru devlet başkanlığı yapan Alejandro Toledo, Brezilyalı inşaat firması Ödebrecht’ten milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddiası ile ülkesinde yargılandığı davada suçlu bulunması üzerine ABD’ye kaçmıştı. 18 ay hapis cezasına çarptırılan Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyor. Peru Dışişleri Bakanlığı, Peru devletinin, Amerikan makamlarından resmen Toledo’nun iadesini talep ettiğini ancak haftasonundaki gözaltının bu taleple bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

dpa /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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