Eski CHP milletvekili Eren Erdem'e tahliye

Geçen Haziran ayından beri cezaevinde bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından duyurdu.

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eren Erdem hakkında Pazartesi günü 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre mahkeme, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve ''göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçlarından yargılanan Erdem'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Erdem, 17-25 Aralık sürecinde Karşı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapıyordu. Erdem, 29 Haziran 2018'de tutuklanmıştı. Davada Erdem ile Karşı gazetesinin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Savcı Ababey ile beraber üç sanığın beraatini istedi. Diğer sanıklar hakkında ise benzer suçlardan hapis cezaları istendi.

DW/GY,BÖ

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