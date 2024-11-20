Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i elektronik oylama konusundaki açıklamaları nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla eleştiren Nasuh Mahruki, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından tutuklandı.

AKUT Arama Kurtarma Derneğinin eski Başkanı olan Mahruki 12 Kasım tarihinde sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor" demiş, seçimlerin "yasa dışı" şekilde kazanılmasının "Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olacağını" iddia etmişti.

Mahruki aynı gün ilerleyen saatlerde evine sivil kıyafetli polis ekiplerinin geldiğini yazmıştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD seçimlerini izlemek için gittiği Washington'da, "Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var" diye konuşmuştu.

Mine Mahruki: İfade özgürlüğü açısından üzücü

Bu sabah savcılıkta ifade veren Mahruki, "gayet iyi geçtiğini" açıkladığı görüşmenin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Nasuh Mahruki'nin eşi Mine Mahruki, "Türk halkı için, düşüncelerini özgürce, korkusuzca ifade etmek isteyen herkes için bence bu çok üzücü durum" dedi.

Mahruki'nin Avukatı Şehmuz Tekik de "Tutuklanmasına gerekçe olarak iki tane tweet'i var. Elektronik oylamaların sakıncası, güvenilir ve denetlenebilir olmadığını vurgulamaya çalıştı. Fakat gerek savcılık gerek de Sulh Ceza Hakimliği, Nasuh Bey'in bu beyanlarını halkı yanıltmak olarak yorumladı" açıklamasını yaptı.

Tutukluğa itiraz edeceklerini ifade eden Avukat Tekik, "Ölçülü bir karar olmadı. Alacağı cezanın üst sınırı göz önüne alındığı zaman zaten tutuklamaması gerekirdi" dedi.

ANKA / MUK,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?