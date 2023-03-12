Pence: Tarih Trump'ı sorumlu tutacak

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Donald Trump’ın ABD Kongresi’ne gerçekleşen baskından rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Pence, 6 Ocak 2021’de gerçekleşen baskındaki rolünden dolayı tarihin Trump’ı sorumlu tutacağını ifade etti.

Cumartesi günü Washington’da gerçekleştirilen ve geleneksel olarak ABD başkanlarının katıldığı en prestijli gazeteci etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyan Gridiron Yemeği’nde konuşan Pence, "Başkan Trump hatalıydı" ifadelerini kullandı. Pence’in ifadelerinin Trump’ın 2020 seçim sonuçlarını iptal ettirme ve iktidarda kalma çabalarına destek vermeyen Pence’in bu açıklamalarının ikili arasındaki gerginliği büyütebileceği belirtiliyor. Amerikan basını, eski Başkan yardımcısının "Seçim sonuçlarını iptal ettirmeye hakkım yoktu. Onun pervasız sözleri, ailemi ve o gün Kongre binasında bulunan herkesi tehlikeye attı. Ve biliyorum ki tarih Donald Trump'ı sorumlu tutacaktır" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Aday olma sinyali

Kongre baskınına katılan binlerce Trump destekçisinden bazılarının Pence’in asılması çağrısında bulunması üzerine, eski Başkan Yardımcısı güvenli bir yere götürülmüştü.

Trump, 2024’teki başkanlık seçimlerinde aday olma niyetini beyan ederken Pence, Cumhuriyetçilerin adaylığı için dört yıl beraber çalıştığı eski başkanın karşısına rakip olarak çıkabileceğinin sinyalini de vermişti.

AFP/SÖ,HT