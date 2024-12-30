Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti

ABD'nin 39'uncu Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti. Eski bir çiftçi olan Carter Nobel Barış Ödülü sahibiydi.

ABD'nin eski Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti. Başkanlığından önce yer fıstığı yetiştiriciliği yapan Carter, 1977-1981 yılları arasında ülkeyi yönetmiş, Beyaz Saray yıllarının ardından diplomasi sahnesinde üstlendiği rolle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Carter 2015'te konulan beyin kanseri teşhisine rağmen en uzun yaşayan ABD Başkanı oldu. Eski Başkan'ın çiftçilik yıllarının geçtiği Georgia eyaletinin küçük bir kasabası olan Plains'deki evinde ölümünün ardından Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi, Başkan Joe Biden 9 Ocak'ı yas günü ilan etti.

Jimmy Carter ve geçen yıl hayatını kaybeden eşi Rosalynn Carter 2019 yılında katıldıkları bir etkinlikte Fotoğraf: Derek Storm/Everett Collection/picture alliance

ABD'nin 39'uncu Başkanı'nın ölümünün ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X hesabından özetle, "Amerikalı dostlarımızın yasını paylaşıyoruz. ABD bir demokrasi savaşçısını, dünya ise bir arabulucuyu kaybetti" diye yazdı.

İran krizi yönetimine gölge düşürdü

Sadece tek dönem başkanlık yapabilen Carter bu kısa süreyi insan hakları ve sosyal adalet gibi konulara odaklanarak geçirdi. İsrail ve Mısır arasındaki barış anlaşması ve Panama Kanalı anlaşması önemli dış politika kazanımları oldu.

Ancak İran'da 1979 devrimi sonrasında 52 Amerikalının rehin alınması ve sekiz Amerikan askerinin öldüğü başarısız kurtarma operasyonu yönetimine gölge düşürdü.

Jimmy Carter 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü aldı Fotoğraf: AP

İkinci dönemi için girdiği yarışı Cumhuriyetçi rakibi Ronald Reagan'a kaybetti.

Carter seçim yenilgisinin ardından sessizce bir kenera çekilmedi, 1982'de kurduğu Carter Center aracılığıyla diplomasiyi teşvik etmek için seyahatlere başladı. Sosyal ve ekonomik adalete katkılarından ötürü 2002'de Nobel Barış Ödülü'nü alan Carter; dünya çapında çok sayıda seçimde gözlemcilik yaptı, uluslararası krizlerin çözümünde arabuluculuk rolü üstlendi.

AFP / MUK,TY

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