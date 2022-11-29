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Foto: Arşiv
Foto: ArşivFotoğraf: Kemal Aslan/AFP/Getty Images
İnsan HaklarıTürkiye

Eskişehir'deki Onur Yürüyüşü yasağı mahkemede

Can Bursalı
2 saat önce

Eskişehir Valiliği’nin Onur Yürüyüşü yasağı mahkemeye taşındı. Valilik, mahkemeye gönderdiği savunmada "Aileyi ve gençliği koruduğunu" öne sürdü. Yasağa karşı açılan davanın duruşması yarın görülecek.

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Eskişehir Valiliği, Onur Haftası öncesinde yayınladığı kararda LGBTİ+ dernekleri ve benzeri oluşumlar ile bu grupları desteklemek veya protesto etmek amacıyla kamuya açık alanlarda yapılacak her türlü etkinliği 23 Haziran'dan 7 Temmuz 2022 tarihine kadar yasakladığını duyurmuştu. Yasaklanan etkinlikler arasında 3 Temmuz'da yapılacak Onur Yürüyüşü  de vardı.

Gerekçe: Kimi radikal gruplar tepki gösterdi

Yasak kararına gerekçesi "genel ahlaka aykırı etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden tepki gösterilmesi" oldu.

Valiliğin  yasak kararı mahkemeye taşındı. Karardan hemen sonra, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği dava açtı. Açılan davaya Valiliğin gönderdiği savunmada gençleri ve aileyi koruma amacıyla yasak kararının alındığı belirtildi.

Yeniden Refah'a izin

Etkinliklerin yasaklandığı tarihte, Yeniden Refah Partisi'nin gençlik kolları, Valilik yakınındaki Reşadiye Camisi'nin önünde, 26 Haziran'da LGBTİ karşıtı basın açıklaması yaptı. Açıklamanın yapılmasına ise izin verildi.

Gözaltına alınanlar 4,5 yılla yargılanıyor

3 Temmuz'da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü için bir araya gelenler ise "Dağılın" anonsu bile yapılmadan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi, 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Valiliğin yasağına karşı davayı açan Yaşam Bellek Özgürlük Derneği’nin avukatı Hasan Çayır, kararın keyfi ve takdir yetkisinin sınırlarını aştığına değindi ve "Hukuka aykırı yasak kararı ile temel hak ve özgürlüklerin kullanımı engellenmektedir. Kararın maddi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır" dedi.

Yasakların olduğu 23 Haziran – 7 Temmız 2022 tarihleri arasında, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları'nın 26 Haziran'da Eskişehir Valiliği'ne çok yakın bir noktada LGBTİ karşıtı basın açıklaması yaptığını ifade eden Çayır, "Açıklamaya güvenlik güçleri tarafından hiçbir şekilde müdahale edilmemiştir. Aksine, Valilik ve emniyet mensupları tarafından zımni bir destek sağlanmıştır" diye konuştu.

"İşkenceyle gözaltına alındılar"

Çayır, 3 Temmuz’daki Onur Yürüyüşü için toplananlardan 10 kişinin gözaltına alındığını ve bu grup içinde çocuk yaşta olan kişilerin de bulunduğunu ifade etti. Gözaltına alınanların orantısız ve ağır müdahalelere maruz kaldığını söyleyen Çayır, "İşkenceyle  gözaltına alındılar" dedi.

Davanın duruşması 30 Kasım Çarşamba günü Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nde görülecek.

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