Ukrayna ve Rusya, savaşın başlamasından bu yana en büyük esir değişimini Türkiye ve Suudi Arabistan'ın aracılığıyla gerçekleştirdi. Azov Taburu komutanlarının savaş bitene kadar Türkiye'de kalacağı açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'nin bürosundan yapılan açıklamada Şubat ayında başlayan savaşta en büyük esir değişiminin gerçekleştiğini duyuruldu.

Devlet Başkanlığı bürosunun sorumlusu Andriy Yermak, "215 kişinin özgürlüğüne kavuşmasını sağladık" dedi. Yermak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın iade ettiği esirler arasında Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupul'daki Azov çelik fabrikasının savunmasına liderlik eden askerlerin de bulunduğunu aktardı.

Yermak, Rusya'ya da aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in destekçilerinden eski Ukraynalı milletvekili Viktor Medvecuk'un da bulunduğu 55 esirin verildiğini söyledi. Putin'in Ukrayna'daki sağ kolu olduğu söylenen Medvecuk, Rusya ile ilişkisi nedeniyle ihanetle suçlanan Ukraynalı bir politikacı. Medvecuk Nisan ayında Ukrayna güçleri tarafından yakalanmıştı.

Rusya destekçisi eski Ukraynalı milletvekili Viktor Medvecuk Fotoğraf: Stringer/Sputnik/dpa/picture alliance

Azov komutanları Türkiye'de kalacak

Esir değişiminin Türkiye'nin arabulucuğunda ve hazırlıklarının da Türkiye'de yapıldığını kaydeden Yermak, Azov Taburu komutanlarının Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmanın sonucu olarak Türkiye'ye geldiğini söyledi. Zelenskiy de serbest kalan Azov komutanlarının savaş bitinceye kadar Türkiye'de kalacaklarını ve "tamamen güvende" olacaklarını aktardı.

Esir değişimine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suudi yönetimi de aracılık etti. Rusya'nın serbest bıraktığı İngiliz, ABD, İsveç, Hırvatistan ve Fas vatandaşı 10 yabancı esirin Suudi Arabistan'a götürüldükleri belirtildi. Yermak açıklamasında, bu kişilerin ülkelerine iade işlemlerinin Suudi Arabistan'da kolaylaştırılıcağını ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulivan, Ukrayna'ya esir değişimine iki ABD vatandaşının da dahil edilmesinden dolayı teşekkkür etti. İngiltere Başkanı Liz Truss da Rusya destekli vekiller tarafından tutulan beş İngiliz vatandaşının iade edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Erdoğan da burada gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söylemişti.

dpa, AP, AFP, Reuters/HS,EC