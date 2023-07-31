Esenyurt saldırısı: Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis 4 şüphelinin tamamını yakaladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda firari olarak aranan iki şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı."

Olayın ardından dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt genelinde Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 112 polis memuru ile asayiş ve huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere, 6 dron ve bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayiinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği, şüphelilerden M.Ö'nün yakalanıp adliyeye sevk edildiğini belirtmişti. Valilik, saldırı esnasında yanında bulunan ve kimlikleri belirlenen diğer üç kişinin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıklamıştı.

Olaya ilişkin Valilik açıklamasında ,"Konuyla ilgili başlatılan incelemelerde, işyerine gelen M.Ö, A.Ö, T.Ö ve S.Ö isimli şüphelilerin, o sırada tekel bayiinde bulunan Y.E.E, B.B ve Y.E isimli şahısları silahla ateş açarak yaraladıkları ve bir araç ile olay yerinden uzaklaştıkları belirtilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Valilik, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.E.E ve B.E’nin hastanede hayatını kaybettiklerini belirtirken, Y.E'nin tedavisinin hâlâ devam ettiğini ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı kaydedilmişti.

Valilik, olay sonrası işyerinde yapılan aramalarda bir adet pompalı tüfek, iki adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildiğini belirtti.

DHA'nın olaya ilişkin haberinde, şüphelilerle işyeri sahiplerinin arasında maddi husumet bulunduğu belirtildi.

DW / AI, EC, TY