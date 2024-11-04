Esenyurt'ta CHP'li meclis üyelerine engelleme

Bu sabah kayyum atanan Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerinin yanı sıra geçen hafta benzer bir karar alınan İstanbul Esenyurt'ta da hareketli anlar yaşandı.

ANKA'nın haberine göre belediye meclisine girmek isteyen CHP'li üyeler kayyum engeliyle karşılaştı, içeri alınmadılar. Belediyedeki CHP Grup Toplantı Odası tabelası da indirildi.

Meclis üyesi Erdinç Aktaş, "Bu bir faşizm. Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, Kayyumun talimatıyla kilitleniyor. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız" derken, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Öyle anlasılıyor ki Esenyurt kayyumu kendisini olağanüstü hal valisi zannediyor. Meclis üyelerinin belediyeye alınmaması hangi kanunda yazıyor" diye tepki gösterdi.

Esenyurt'ta CHP Grup Toplantı Odası tabelası söküldü Fotoğraf: Anka

Bina koridorlarında yaşanan arbede ve itirazların ardından tabela tekrar yerine asıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, ilerleyen saatlerde tutuklanmıştı. Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığına getirilen Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

CHPGenel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt Belediye Meclisi'ne girmek isteyen CHP'li üyelerin kayyum engeliyle karşılaşmasına, "Özgürlükçü bir Anayasa iddiasıyla yeni Anayasa tartışmalarını gündeme getirip, adeta OHAL varmışçasına hareket edenler bu halkın, bu ülkenin yakasını derhal bırakmalıdır" diye tepki gösterdi.

CHP'liler Grup Toplantı Odası tabelasının sökülmesine tepki gösterdi Fotoğraf: Anka

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Mardin, Batman ve Halfeti'deki kayyum uygulamalarını hatırlattığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bariyerlerle Esenyurt Belediyesinin etrafı çevrilmiş durumda. Bu bir demokrasi görüntüsü değildir. Bugün bu sabah, tabi yalnızca Esenyurt'ta değil, bunun yanında Mardin'e, Batman’a ve Halfeti’ye de kayyum atandığını öğrendik. Belediye başkanlarıyla herhangi bir bağımsız gözlemciyi tatmin edecek kalitede olmayan hukuk süreçlerinden bir terör oluşturmak, bir terör suçu oluşturmak, savcılık aracılığıyla adeta basın bülteni gibi kamuoyu oluşturmaya çalışmak demokratik devletlere özgü değildir."

Günaydın, Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla birlikte geçen hafta belediyede yapılan arama ve delil toplama sürecine de itiraz etti.

Özer'in avukatının binaya alınmadığını anlatan Günaydın, polisin dijital materyallere el koyarken herhangi bir şekilde görüntü alınmasına da engel olduğunu belirterek, "Adeta suçun temelleri oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

ANKA / MUK,HS

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