Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Fotoğraf: ANKA

Bakanlık, Özer'in yerine Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Ahmet Özer: Kayyım için altyapı oluşturulmuştur

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gün boyunca emniyette tutulan Özer, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifade veren Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi hâkimliğin tutuklanmasına hükmettiği Özer cezaevine gönderildi.

Özer, hâkimlikteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederken "Bunların hepsi uydurma, zorlama, siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur, kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur. Daha savcılıktayken kayyım atandı şeklinde A Haber'de vs haberler çıkmıştır" demişti.

Özel: Kritik bir eşikteyiz

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanmasının ardından Halk TV'ye açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Kayyum atanması için Valiliğin tebligat vermesi gerekir. Tutuklama bile gerçekleşmemişken, kayyum ataması gerçekleşmez. Belli ki plan çoktan kurulmuş, hazırlıklar yapılmış. Bununla birlikte, bugün öğlen Sayın Erdoğan bana şöyle dedi: 'Esenyurt'ta biz bir şeyler yapıyoruz niye karşı çıkıyorsun. Yakında öğrenirsin neler neler var.' Dosyada gizlilik var. Erdoğan bu işin esas bileni. Yargının üzerinde ciddi bir vesayet ve çok ciddi siyasi operasyon olduğu çok açık" dedi.

"Eğer Ahmet Özer'in uğradığı muamele normal bir uygulamaymış gibi hazmedilirse bunun arkası gelir" diyen Özel, "Kritik bir eşikteyiz. Ayrıca bunun bir partisi de yok. Esenyurt'ta çok önemli bir seçim başarısı var. Seçmenin özgür iradesine saygı duymaya, duymayanları da haddini bildirmeye davet ediyorum. Hep birlikte bugün saat 16'da Esenyurt Belediyesi'nin önünde bu iradeye sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,SÖ

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