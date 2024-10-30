Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 10 yıldır PKK/KCK mensuplarıyla iletişim hâlinde olduğu gerekçesiyle gözaltına alınması "Neden şimdi?" sorusunu akıllara getirdi. Peki Ahmet Özer kimdir?

Esenyurt Belediye BaşkanıAhmet Özer, bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye binasında ve ardından Özer'in evinde arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" Özer'in gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılık, Ahmet Özer'in yaklaşık 10 yıllık süreçte terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan kişilerle irtibatı nedeniyle telefonlarının dinlendiğini, hesap hareketlerinin incelendiğini ve fiziksel olarak da takip edildiğini açıklarken "Neden şimdi?" sorusu akıllarda.

Dosyada kısıtlılık olduğu belirtiliyor. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, baro olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bilgi alamadıklarını açıkladı ve uygulanan işlemlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Çözüm süreci ve ahmak davası

Özer'in gözaltına alınması, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan çözüm süreci tartışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ahmak davasına ilişkin yargıya müdahale iddialarının yükseldiği döneme denk geldi. İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla dün İstanbul Yenikapı'da yaptığı açıklama, adaylık ilanı olarak yorumlanmıştı.

CHP iddiaları temelsiz ve siyaseti yargı üzerinden dizayn etme amaçlı olarak değerlendirdi.

Yedi ay önce yapılan seçimlerde yüzde 49 oy oranıyla Esenyurt Belediye Başkanı olan Prof. Dr. Ahmet Özer, 2022-2023'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yürütüyordu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ANKA

Van'da 1969'da doğan Özer, Kürt siyaseti bağlamında uzun zamandır yaptığı akademik çalışmalarla biliniyor. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1986 yılında mezun olan Özer, aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü'nde yan dal yaptı.

Hacettepe Üniversitesinde "Aşiret Düzeni ve Brukanlar" tezi ile Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ise "Karl Popper ve Thomas Kuhn'un Bilim Felsefelerinin Karşılaştırması" tezi ile Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere iki mastır yaptı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesinde "GAP'ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları" çalışması ile Sosyoloji Doktoru unvanını aldı; mastır ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı.

GAP'ta uzman olarak çalıştı

1980'li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa'da bulunan Güney Doğu Anadolu (GAP) Projesi'nde uzman sosyolog olarak çalışan Özer, 1989 yılında hazırlanan Kürt Sorunu Raporu'na katkıda bulundu. Merkezi Diyarbakır'da olan GAP Belediyeler Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Ahmet Özer, 1996 yılında ise İstanbul'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Habitat II Zirvesi'ne Türkiye delegesi olarak katıldı.

"Osmanlıdan Cumhuriyete Siyasal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme" tezi ile 1999 yılında Mersin Üniversitesinde Siyaset Bilimi Doçenti olan Özer, 2001 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi ve ardından üniversite ile ilişiği kesildi. YÖK aleyhine açtığı davayı 2004 yılında kazanan Özer, tekrar üniversiteye geri döndü ve 2009'da ABD'de yaptığı araştırma sonucu yazdığı "11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme" taktim tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesinde profesör oldu. Üniversitede bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, dekanlık, kurucu dekanlık, rektör yardımcılığı ve senato üyeliği görevlerinde bulundu.

200'ün üzerinde makalesi 38 kitabı var

Soruşturma dosyasında Özer'in kitaplarında yer alan alıntıların delil olarak sunulduğu belirtiliyor.

Özer'in bugüne kadar yayınlanmış 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi, 350 civarında bildirisi ve dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor.

Özer, aynı zamanda Türkiye-Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı, Erciş Vakfı Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesi.

Türkiye'nin en büyük ilçesi

Esenyurt yedi büyükşehir, 57 ilden daha kalabalık nüfusu (1 milyonu aşkın) ile Türkiye'nin en büyük ilçesi. Esenyurt , 2004'te belde belediyesi iken Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) geçti ve 2008'de ilçe oldu. İlçede özellikle 2010'lardaki imar politikaları ve hızlı inşaat sürecine paralel nüfus arttı. Belediye 2019 seçimleriyle birlikte CHP'ye geçti.

Esenyurt, İstanbul'un en kozmopolit ilçelerinden biri Fotoğraf: Burcu Karakas/DW

Ahmet Özer, 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 49'un üzerinde oy almış ilçede AKP'den aday olan Refah Partisi geleneğinden gelen Hamit Öncü'nün oy oranı yüzde 39'da kalmıştı. DEM Parti, "kent uzlaşısı" anlayışı temelinde Esenyurt'ta CHP adayı Ahmet Özer'i desteklemişti.

Özer, 4 Nisan'da mazbata töreninde yaptığı açıklamada, Suriyeli, Afrikalı göçmen nüfusuyla bilinen ve Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşın yaşadığı Esenyurt'u "bir barış ve kardeşlik kenti" haline getireceklerini söylemişti.

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