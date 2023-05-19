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Gipfel der Arabischen Liga | Syriens Präsident Baschar al-Assad trifft in Dschidda ein
Fotoğraf: SANA/REUTERS
PolitikaOrtadoğu

Esad'dan "yeni başlangıç" çağrısı

44 dakika önce

12 yıl aradan sonra Arap Birliği zirvesine katılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, zirvenin Arap ülkeleri arasında "yeni bir dönemin başlangıcı" olmasını umduğunu söyledi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan Arap Birliği zirvesine katıldı. 12 yıl aradan sonra ilk kez bir Arap Birliği zirvesine katılan Esad, konuşmasında Arap ülkelerinin ilişkilerinde "yeni bir başlangıç yapmasını" umduğunu söyledi.

Esad, bu zirvenin "savaş ve yıkım yerine dayanışma, bölgesel barış, kalkınma ve refah için ortak Arap hareketinde yeni bir dönemin başlangıcı olmasını" umduğunu söyledi.

Cidde'de yapılan zirvenin "istikrarsız bir dünyada" düzenlendiğini belirten Esad, Araplarla Arapların yanı sıra Arap bölgesindeki yakınlaşmaların umut verici olduğunu ifade etti. Arap kimliğine sahip olduğunu ifade eden Esad, Arap ülkelerine yönelik "dışarıdan müdahalelerin" son bulmasını istedi.

Suriye 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne geri döndü
Suriye 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne geri döndüFotoğraf: Mosa Al Kathami/Saudi Press Agency/dpa/picture alliance

Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane, zirvenin açılış konuşmasında "Suriye'nin kardeşleri arasındaki koltuğuna dönmesini yüksek sesle selamlamak istiyorum" dedi.  Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın zirveye katılmasından memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Esad ve Prens Muhammed bin Salman zirveden sonra bir araya geldi. Haberde, Esad'ın "Suudi Arabistan'ın Arap yakınlaşması için gösterdiği çabaları övdüğü" ifade edildi.

Suriye ile Suudi Arabistan diplomatik ilişkilerde 10 yılı aşkın süre devam eden kesintinin ardından bir süre önce diplomatik temsilcileri yeniden açma kararı almıştı. Mart ayında ise İran, Suriye ve Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri canlandırma adımları atmıştı.

2011'den bu yana katılmıyordu

Esad yönetimi 2011 yılında ülkedeki protestoları şiddetli bir biçimde bastırmış ve ardından ülkede iç savaş patlak vermişti. Arap Birliği bunun üzerine Suriye'nin üyeliğini 2011 yılında askıya almıştı. Sonraki yıllarda kamuoyunda pek görünmeyen Esad resmi olarak sadece müttefikleri Rusya ve İran'a ziyaretlerde bulunmuştu. 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Suriye ile normalleşme yoluna giren ilk ülke olmuştu.

Hakkında kimyasal silah kullanma ve savaş suçu işleme iddiası bulunan Esad'ın zirveye katılımı kendi açısından büyük bir sembolik başarı olarak değerlendiriliyordu.

DW,AFP/BÖ,HT

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