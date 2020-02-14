 Esad′dan ″operasyonlar sürecek″ mesajı | DÜNYA | DW | 17.02.2020

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DÜNYA

Esad'dan "operasyonlar sürecek" mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkesinde cihatçı gruplara karşı askeri operasyonların süreceği mesajını verdi. BM ise çatışmalar yüzünden kaçan sivillerin sayısının 900 bine yaklaştığını açıkladı.

Beşar Esad

Beşar Esad

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ordunun Halep'teki ilerleyişi vesilesiyle açıklama yaptı. Televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında Esad, Türkiye'nin ateşkes taleplerine rağmen operasyonların süreceği sinyalini verdi. "Bu nihai yenilgilerinin başlangıcı" diye konuşan Esad,  Halep'teki askeri başarının savaşın sonu olmadığını söyleyerek, operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Esad "Halep ve İdlib kırsalının kurtuluşu kuzeyden gelen bazı boş sesleri saymazsak devam ediyor" diye konuştu.

Suriye'nin verdiği bilgiye göre rejim güçleri Halep vilayetinin kuzeybatı kesiminde Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin elinde bulunan toprakların büyük bölümünü geri aldı.

İdlib'den 40 bin kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler verilerine göre İdlib'e düzenlenen operasyonlar yüzünden bölgeden kaçan sivillerin sayısı giderek artıyor. Son dört günde 40 bin kişi bölgeyi terketmek zorunda kaldı. Böylece İdlib'e başlatılan operasyonlardan bu yana bölgeyi terkeden çoğu ve kadın ve çocuk sivillerin sayısı 875 bine ulaştı.

Syrien Winter in Idlib

BM: Soğuktan bebek ve çocuklar ölüyor

BM Acil İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock New York'ta yaptığı açıklamada, çatışmalardan kaçanların çoğunun dondurucu havada korumasız olduğunu söyleyerek, çocuk ve bebeklerin bu nedenle öldüğüne dikkat çekti. BM ve partnerlerinin bu nedenle büyük bir yardım operasyonu başlattığını söyleyen temsilci, Türkiye'nin sınırını sığınmacılara kapatmış olması sebebiyle birçok sivilin çatışmaların sürdüğü bölgelerde kaldığını kaydetti. Lowcock Suriye'deki savaşı, "21'inci yüzyılın en büyük insani korku hikayesi" diye tanımladı.

Suriye Ordusu 2019 Nisan'ından bu yana Rus ordusu ve müttefik milislerle birlikte İdlib'deki cihadçı gruplara karşı operasyonlar düzenliyor. Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Esad rejimi muhalifler ve terör gruplarının ele geçirdiği birçok bölgeyi Rusya ve İran'ın desteği ile geri aldı. İdlib muhaliflerin son kalesi olarak nitelendiriliyor.

DW, rtr / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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