 Esad′dan İsrail′e ″kibir″ suçlaması | DÜNYA | DW | 20.09.2018

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DÜNYA

Esad'dan İsrail'e "kibir" suçlaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus İl-20 uçağının düşürülmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'e başsağlığı diledi. Esad uçağın düşmesini "İsrail’in kibrinin bir sonucu" diye nitelendirdi.

Syrien, Damaskus: Bashar al-Assad im Interview mit der Britischen Mail on Sunday (picture-alliance/abaca)

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Rus askeri savaş uçağı İl-20'nin Akdeniz'de düşmesiyle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir taziye mesajı yolladı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre Esad uçağın düşmesinden İsrail'i sorumlu tutarak, "Bu talihsiz olay İsrail'in kibrinin bir sonucudur" ifadesini kullandı. Esad böylesi trajik gelişmelerin Rusya'nın teröre karşı verdiği mücadeleyi durduramayacağını da belirtti.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'de saldırı düzenlemiş ve bu sırada içinde 15 askerin bulunduğu Rus uçağı ile bağlantı kesilmişti. Uçak Suriye hava savunması tarafından hedef alınmıştı. Suriye hava savunmasının ülkeye saldırı düzenleyen İsrail uçaklarını hedef almak istediği sırada Rus uçağını vurduğu belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan uçağın düşmesiyle ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, olaydan İsrail sorumlu tutulmuş ve "düşmanca bir saldırı" ifadesi kullanılmıştı. İsrail ise bu suçlamaları geri çevirmişti. Daha sonra açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uçağın düşmesini "talihsiz olaylar zinciri" diye tanımlamıştı. Putin açıklamasında İsrail'in saldırısının Suriye'nin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini de söylemişti.  

AFP / HT, AG

© Deutsche Welle Türkçe

 

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