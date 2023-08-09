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Esad'dan Erdoğan ile görüşme açıklaması

2 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "onun koşulları altında" görüşmeyeceğini açıkladı.

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Fotoğraf: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Syk News Arabia kanalı ile özel mülakatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası bir görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esad, "Görüşme Erdoğan'ın koşulları altında gerçekleşemez" dedi.

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan yeni "normalleşme" sürecinde  ilk üst düzey buluşma 28 Aralık'ta Milli Savunma Bakanları düzeyinde Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve dönemin MİT Başkanı yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki dışişleri bakanları düzeyindeki toplantı ise Mayıs ayında Moskova'da yapılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamada "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır" denilmişti.

Söz konusu görüşmelerden sonra Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adımları kapsamında  Esad ile Erdoğan'ın bir araya gelebileceği belirtiliyordu.

Reuters,DW/BÖ,EC

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