Esad: Türkiye çekilmeye hazır olmadıkça Erdoğan'la görüşmem

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeyi kabul etmediği müddetçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya giden Esad, burada Rus resmi haber ajansı RIA-Novosti'ye bir mülakat verdi. Esad, Erdoğan ile yapacağı bir görüşmeye ilişkin "Bu, Türkiye'nin Suriye topraklarından bütünüyle çekilmeye, terörizme desteğini sonlandırmaya ve durumu Suriye'de savaş başlamadan önceki haline getirmeye açıkça hazır olduğu bir aşamaya varılıp varılamamasına bağlı" diye konuştu.

Esad, "Bu, benimle Erdoğan arasında bir görüşmenin mümkün hale gelebileceği tek durum. Bunun haricinde bir buluşmanın ne anlamı olacak ve Suriye'deki savaş için nihai sonuçlar elde edilemeyecekse bunu neden yapalım" diye devam etti.

Türkiye'den "terörizme desteğini" sona erdirmesini isteyen Esad bu ifadesiyle Suriye'nin kuzeyindeki rejim karşıtı silahlı grupları kast ediyor. Esad konuşmasında Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını da "yasadışı işgal" olarak niteledi.

Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'da Fotoğraf: SANA/dpa/picture alliance

Türkiye-Rusya-Suriye-İran zirvesi ertelendi

Rusya, Türkiye, İran ve Suriye arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılması planlanan görüşme ise ertelendi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Reuters'e konuşan bir kaynak toplantının belirsiz bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye-Rusya ve Suriye arasında üçlü zirvenin dışişleri bakanları düzeyinde yapılacağını, İran'ın katılma talebini de Türkiye'nin kabul ettiğini duyurmuştu. Anadolu Ajansı toplantının 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığını yazmıştı. Reuters'e konuşan yetkili toplantının "teknik gerekçelerle" ertelendiğini söyledi.

2011 yılında patlak veren Suriye İç Savaşı'yla birlikte Ankara ile Şam arasında kötüleşen ilişkilerde son dönemde "normalleşme" sürecine girilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstiharat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, geçen yılın 28 Aralık tarihinde Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.

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Reuters, AFP / EC, JD