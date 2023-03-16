  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad (soldan ikinci) resmi temaslar için Moskova'ya gitti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad (soldan ikinci) resmi temaslar için Moskova'ya gitti.Fotoğraf: SANA/dpa/picture alliance
PolitikaSuriye

Esad: Türkiye çekilmeye hazır olmadıkça Erdoğan'la görüşmem

3 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Suriye'deki askeri gücünü çekmeyi kabul etmediği müddetçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyeceğini söyledi.

https://p.dw.com/p/4OlhE

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeyi kabul etmediği müddetçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya giden Esad, burada Rus resmi haber ajansı RIA-Novosti'ye bir mülakat verdi. Esad, Erdoğan ile yapacağı bir görüşmeye ilişkin "Bu, Türkiye'nin Suriye topraklarından bütünüyle çekilmeye, terörizme desteğini sonlandırmaya ve durumu Suriye'de savaş başlamadan önceki haline getirmeye açıkça hazır olduğu bir aşamaya varılıp varılamamasına bağlı" diye konuştu.

Esad, "Bu, benimle Erdoğan arasında bir görüşmenin mümkün hale gelebileceği tek durum. Bunun haricinde bir buluşmanın ne anlamı olacak ve Suriye'deki savaş için nihai sonuçlar elde edilemeyecekse bunu neden yapalım" diye devam etti.

Türkiye'den "terörizme desteğini" sona erdirmesini isteyen Esad bu ifadesiyle Suriye'nin kuzeyindeki rejim karşıtı silahlı grupları kast ediyor. Esad konuşmasında Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını da "yasadışı işgal" olarak niteledi.

Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'da
Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'daFotoğraf: SANA/dpa/picture alliance

Türkiye-Rusya-Suriye-İran zirvesi ertelendi

Rusya, Türkiye, İran ve Suriye arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılması planlanan görüşme ise ertelendi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Reuters'e konuşan bir kaynak toplantının belirsiz bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye-Rusya ve Suriye arasında üçlü zirvenin dışişleri bakanları düzeyinde yapılacağını, İran'ın katılma talebini de Türkiye'nin kabul ettiğini duyurmuştu. Anadolu Ajansı toplantının 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığını yazmıştı. Reuters'e konuşan yetkili toplantının "teknik gerekçelerle" ertelendiğini söyledi.

2011 yılında patlak veren Suriye İç Savaşı'yla birlikte Ankara ile Şam arasında kötüleşen ilişkilerde son dönemde "normalleşme" sürecine girilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstiharat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, geçen yılın 28 Aralık tarihinde Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim? 

Reuters, AFP / EC, JD

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Bolu'daki depremin ardından birçok kişi sokağa fırladı

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Felaket3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed El Aiban ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkani Çinli üst düzey diplomant Wang Yi'nin arabuluculuğunda bir araya geldi.

Riyad ve Tahran: İstikrar umudunu yeşerten yakınlaşma

Riyad ve Tahran: İstikrar umudunu yeşerten yakınlaşma

Politika3 saat önce
Depremlerde, Hatay'ın tarihi meclis binası da zarar gördü

Depremin vurduğu kültürel varlıklar nasıl onarılacak?

Depremin vurduğu kültürel varlıklar nasıl onarılacak?

Politika5 saat önce
DEVA, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin liderleri

Millet İttifakı'nda ortak liste çalışmaları sürüyor

Millet İttifakı'nda ortak liste çalışmaları sürüyor

Politika8 saat önce

"Türkiye-Avrupa ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmalı"

"Türkiye-Avrupa ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmalı"

Politika9 saat önce
Düzenlenen operasyonlarda beş kişi gözaltına alındı.

Türkiye'den insan kaçırmakla suçlanan çeteye baskın

Türkiye'den insan kaçırmakla suçlanan çeteye baskın

Göç19 saat önce

Yabancı uzmandan kritik soru: Kaynağı belirsiz döviz nerede?

Yabancı uzmandan kritik soru: Kaynağı belirsiz döviz nerede?

Ekonomi20 saat önce
Ana sayfaya dön