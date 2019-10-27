Esad: Türkiye ile düşmanlık istemiyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye devlet televizyonuna verdiği röportajda ülkesinin Türkiye ile bir düşmanlık ilişkisi sürdürmek istemediğini ancak Suriye hükümetine karşı takındığı tavır nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir düşman olduğunu dile getirdi. Türkiye ile ülkesi Suriye arasında bir düşmanlık oluşmaması için Rusya ve İran gibi ülkelerin gösterdiği çabanın önemli olduğunu vurgulayan Esad, hükümetinin ülkenin kuzeydoğusunu yeniden kontrol altına almak istediğini ancak bunun, "bölgedeki yeni gerçeklik" çerçevesinde adım adım ilerleyen bir süreç olduğunu ifade etti.

Suriye İç Savaşı'nda Esad rejimine karşı olan muhalif oluşumları destekleyen Türkiye, ekim ayında da Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat düzenlemiş ve bu harekatın hedefi olan Kürt gruplar, Esad rejimine yardım çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya olumlu yanıt veren Suriye ordusu da, 2012 yılında terk ettiği bölgeye dönmüş oldu.

Almanya Savunma Bakanı'nın planına ret

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası bir gücün kontrolünde güvenlik bölgesi oluşturulması planı ile ilgili soruya da yanıt veren Beşar Esad, bu planın amacının bölge güvenliğini çok uluslu bir güce devrederek Suriye devletinin kontolünden çıkarmak ve ülkeyi bölmek olduğunu belirtti. Almanya'da koalisyon iktidarının büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı da olan Kramp-Karrenbauer, söz konusu planını geçtiğimiz hafta yapılan NATO toplantısında da gündeme getirmiş ancak hiçbir ülkeden açıkça destek görmemişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın Soçi Mutabakatı ile sadece Türkiye'nin Suriye'de ilerlemesinin önüne geçmediğini, aynı zamanda Almanya'nın uluslararası güç planının da önünü kestiğini dile getirdi. Söz konusu mutabakatın geçici olduğunu belirten Esad, ülkenin kuzeydoğusunun yakın gelecekte kurtulacağına inandıklarını ifade etti.

Öte yandan Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez Çarşamba günü toplanan Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına dün de devam etti. Yaklaşık iki yıllık bir hazırlık aşamasından sonra yaşama geçirilen komite, muhalefet ve iktidardaki Esad rejimini ilk kez aynı masa etrafında bir araya getiriyor.

AFP,dpa / ET,EC

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