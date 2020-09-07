Esad: Suriyeli sığınmacıların dönüşü engelleniyor

Suriye'nin başkenti Şam’da, sığınmacıların ülkeye dönüşü konulu iki günlük konferans başladı. Rusya’nın destek verdiği konferansa komşu ülkelerden sadece Lübnan ve Irak katılıyor. Suriyeli sığınmacılara ve mültecilere ev sahipliği eden komşu Türkiye ve Ürdün ise konferansa davet edilmedi. Lübnan ve Irak'ın yanı sıra konferansa davet edilen diğer ülkelerse İran, Venezuela ve Çin.

Avrupa Birliği (AB), Suriye rejiminin konferans davetini kabul etmedi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, konuyla ilgili açıklamasında Suriye rejiminin öncelikle sığınmacıların güvenli, gönüllü ve kalıcı dönüşü için gerekli koşulları oluşturması gerektiğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konferansa yolladığı video mesajında, ülkenin, inşası uzun yıllar süren altyapısının büyük kısmının yıllardır süren çatışmalar nedeniyle yıkıldığını söyledi. Esad Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerini "haksız yaptırımlarla Suriye’nin yeniden inşa edilmesinin en basit araçlarından mahrum bıraktığını" ileri sürdü. Ülkenin bazı bölgelerinde "terörün" hakim olduğundan yakınan Esad, "terör" kavramıyla, ayrım yapmaksızın cihatçılarla kendisine muhalif diğer grupları kastettiğini belirtti.

Beşar Esad ayrıca Batılı ülkelerle Türkiye’yi, Suriyeli mültecilerin ve sığınmacıların ülkeye dönmesini engellemekle suçladı. Esad, Batılı ülkelerle bölgedeki ülkelerin bu insani sorunu "en korkunç biçimde siyasi pazarlık konusu" yaptığını ileri sürdü.

Suriye’de 2011 yılından beri iç savaş hakim. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık beş milyon Suriyeli ülkesini terketmek zorunda. Suriyeli sığınmacıların 3,5 milyondan fazlası Türkiye’de yaşıyor. Ülkesini terkeden Suriyeliler’in sığındığı diğer komşu ülkelerse Lübnan ve Ürdün.

AFP,dpa / HT,ET

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