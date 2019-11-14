Esad: Rusya‘nın yardımıyla Kürtleri ikna etmeye çalışıyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Rus Rossiya-24 televizyon kanalına verdiği mülakatta, ABD'nin ülkedeki askeri varlığı ve Kürtlerle yürütülen görüşmeler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Esad, ABD'yi, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Şam ile Kürtler arasında yaşanan yakınlaşma ve sonrasındaki diyalog girişimlerini engellemeye çalışmakla suçladı. Türkiye'nin operasyonu sonrasında Şam yönetimi ile Kürtler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Rusya'nın önemli bir rol oynadığını söyleyen Esad, "Sorunların çözümünde bazen ilerleme, bazen de çeşitli nedenlerle gerileme kaydettik. Bu nedenlerden biri ABD'nin Suriye'de aktif silahlı gruplara uyguladığı baskı. Onların hükümetle anlaşmalar yapmasını önlemek için baskı yaptılar. Bu tabii hiç sürpriz olmadı" diye konuştu.

"Savaş boyunca diyalog sürdü"

"Suriyeli yetkililerin ABD destekli Kürt gruplarla bile diyaloğu sürdürdüğünü" kaydeden Esad, "Amerikalılar Kürt birlikleri destekledi ve Suriye'nin kuzeydoğusunun Kürtlere ait olduğu izlenimi yaratmak ve Kürtlerle diğer etnik grupların arasını bozmak için muhalif güçlerin komutasına Kürtleri getirdi. Yine de biz diyaloğu sürdürüyoruz. Bu birliklerin bir kısmının Amerikalılarla işbirliği yaptığını ve onlara rapor geçtiklerini bildiğimiz halde savaş boyunca diyaloğu sürdürdük. Amerikalılar onlara silah ve para verdi, yapacakları açıklamaları kaleme aldı. Ama bu Kürtlerin vatansever olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Esad, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusuna geri dönüşünden bu yana "Washington'ın talimatlarıyla" hareket eden grupları, ülkenin anayasasına tam saygının istikrarı sağlayacağı konusunda ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Rusya'ya bağlı Hmeymim üssünde Şam yönetimiyle Kürtler arasında görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.

Türkiye'nin askeri operasyonunu püskürtmek için Kürt birliklerin Suriye ordusuna katılmasını önerdiklerini hatırlatan Esad, ancak Kürtlerin buna henüz hazır olmadığını söyledi. Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), hükümetin "bize katılın” çağrısını özel statü ve orduda yeniden yapılanma talep ederek geri çevirmişti.

"Kuzeydeki toprakları Türklerden geri almak için Rusya yardımıyla ikna çabası"

Esad, "Suriye ordusuna katılarak Türk işgalcilere karşı savaşmanın, Suriye'nin kuzeyinde kaybedilen toprakları geri almak için doğru bir pozisyon olduğu" konusunda Rusya'nın da yardımıyla Kürt birlikleri ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Suriye yönetiminin de halkının da ülkenin parçalara ayrılmasına razı olmayacağını vurgulayan Esad, "Yetkililer de halk da herhangi bir ayrılıkçı öneriye geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da rıza göstermeyecektir" dedi.

Suriye'de sadece siyasi açıdan radikal bazı Kürt gruplarla sorun olduğunu söyleyen Esad, "Ayrılıkçı fikirlerle baskı yapmayı sürdürüyorlar. Bu fikirlerin bazıları federalizm ya da özerk Kürt hükümeti ile ilgili. Daha önce söylediğim gibi Suriye'nin kuzeydoğusu Arap bölgesidir. Gerçekten federalizm isteme hakkına sahip olabilecek biri varsa o da Araplardır. Orada nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorlar" diye konuştu.

ABD'ye "silahlı halk direnişi" uyarısı

Esad, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını koruma gerekçesiyle ülkede asker bırakmak isteyen ABD'yi de sert dille uyardı.

Amerikan askerlerinin Suriye’de kalmasının Irak ve Afganistan'dakine benzer silahlı halk hareketlerine yol açabileceğini söyleyen Esad, "ABD'nin Suriye’yi işgali Amerikalılara kayıplar verdirtecek ve ardından çekilmelerine yol açacak askeri bir çatışmaya dönüşecektir" dedi.

Esad, "Amerikan işgali, Suriyeliler arasındaki sadık ajanların desteği olmasa gerçekleşemezdi" diyerek Suriye halkı içindeki uçurumların giderilmesinin, işgalin sona erdirilmesi için kilit önem taşıdığını kaydetti. Esad, Suriyelilerin vatanseverlik ilkeleri çerçevesinde birleşmesinin önemine dikkat çekerek "O zaman Amerikalılar ülkeyi terk edecek ve burada petrol ya da başka bir şey için kalmaya devam edemeyecektir" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada özellikle Fırat’ın doğusundaki Amerikan güçlerini hedef alarak Suriye'deki Amerikan askeri varlığının meşru olmadığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye’nin petrol yataklarını kontrol etme girişiminin yasadışı olduğunu belirterek bunun "soygunculuk"la aynı anlama geldiğini söylemişti.

Suriye’den asker çekme kararı alan ABD, Fırat’ın doğusundaki petrol yataklarının IŞİD’in kontrolüne geçmesini engellemek için bölgede asker bulundurulacağını açıklamıştı.

"Ekonomik durum mültecilerin geri dönüşüne uygun değil"

Esad, Suriye'nin ekonomik büyüme oranının geri dönecek mültecilerin istihdam ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmadığını da belirterek yabancı yatırımcıların ve yabancı sermaye akışının teşvik edilmesi için yeni bir yatırım yasası çıkardıklarını ve ek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

ABD ve Batı'nın ekonomik ambargosu nedeniyle küçük çapta yabancı yatırım geldiğini ve ilk etapta halkın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını belirten Esad, "Başka yollar aramayı sürdürüyoruz. Dostlarımız Rusya ve İran bize destek sağlıyor. Çin de bazen insani yardım gönderiyor" dedi.

DW/BK,SSB

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