Esad rejimi hakkında Fransa'da suç duyurusu

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve "Syrian Archive" adlı örgütler 2013 yılında Doğu Guta'da meydana gelen kimyasal saldırının soruşturulması ve sorumluların yargı karşısına çıkarılması için Fransa'da Esad rejimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kimyasal saldırıdan sorumlu tutulan Esad rejimi "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanıyor. Paris Terörle Mücadele Savcılığı, suç duyurusu dilekçesinin kabul edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan insan hakları örgütleri 2013'teki kimyasal saldırılara ilişkin çok sayıda kanıt toplandığını belirtti. Açık Toplum Adalet Girişimi'nin avukatı Steve Kostas, "Fransız yargıçları Doğu Guta'ya düzenlenen saldırıları Alman savcıyla ortaklaşa soruşturmaya çağırıyoruz. Kaynaklar ve çabalar bir araya getirilerek sorumlu Suriyeli yetkililer aleyhine daha çok ve daha kolay kanıt toplanabilir" dedi.

Duma'ya kimyasal saldırı (2018)

Suriyeli sanığa Almanya'da ceza

Söz konusu insan hakları örgütleri 2020'nin ekim ayında Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Savcılığa da Esad rejimi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi Suriye Devleti'nin de taraf olarak gösterildiği cinayet ve işkence davasında ilk kararını geçen çarşamba açıkladı. Dava, Suriye’de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili dünyada görülen ilk olma özelliği taşıyor. Duruşmada mahkeme sanıklardan 44 yaşındaki Eyad A.'yı, "insanlığa karşı suçlara yardım ve yataklık ettiği" gerekçesiyle dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada baş sanık olarak yargılanan Enver R. ile ilgili kararın ise sonbahara kadar verilmesi bekleniyor.

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38 kimyasal saldırı

2013 yılının ağustos ayında Doğu Guta'ya sinir gazı sarin ile düzenlenen kimyasal saldırıda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kısa bir süre sonra uluslararası baskı sonucu kimyasal silahların imha edileceğini taahhüt etmişti. Ancak buna rağmen, Suriye'de birçok kez kimyasal saldırı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye iç savaşında işlenen ağır savaş suçları ile insanlığa karşı suçlarla ilgili son raporunda savaşta bugüne dek 38 kez kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğine, bunlardan 32'sinde sorumlu tarafın hükümet güçlerinin olduğunu gösteren yeterince kanıt olduğuna yer vermişti.

dpa,AP/BÖ,TY

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