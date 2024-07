Esad Erdoğan görüşmesi için şartlarını bir kez daha yineledi

Erdoğan'ın Şam'la normalleşme kapsamında "Esad'a her an davet olabilir" açıklamasına Suriye liderinden yanıt geldi. Esad, iki koşulunu yineledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ancak iki ülkenin Ankara'nın "terörizme" verdiği destek ve Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gibi "temel" konulara yoğunlaşması hâlinde görüşebileceğini söyledi.

Suriye'de parlamento seçimlerinin devam ettiği saatlerde Şam'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esad, Erdoğan'la olası görüşme hakkında "Sorun toplantı değil, toplantının içeriği" dedi.

Açıklamalarının yer aldığı görüntüler Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan Esad, "Sorunun temeli hakkında konuşulmayacaksa, böyle bir görüşmenin ne anlamı olur ki?" dedi.

Suriye lideri ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere olumlu yanıt vereceğini, ancak öncelikle bu tip görüşmelerin temelinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye, Esad'ı devirmek isteyen isyancıları desteklediği Suriye iç savaşının patlak verdiği 2011 yılında Şam ile ilişkilerini kesmişti. Şam ise Ankara’nın desteklediği isyancıları terörist olarak sınıflandırıyor.

Ankara ayrıca Suriye'nin kuzeyinde Türk askerlerinin konuşlandığı bir "güvenli bölge" kurdu. Ankara, Suriye'deki bazı silahlı unsurların Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle bu ülkeye yönelik birçok sınır ötesi askeri operasyon gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan görüşme adımı

Daha önce Esad ile kesinlikle görüşmeyeceğini dile getiren Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Suriye lideri ile iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden kurabilmek amacıyla görüşebileceğini belirtmişti.

Erdoğan, Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için bir adım attığı anda karşılık vereceklerini belirterek, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti.

Erdoğan Esad'a her an davet yapılabileceğini belirterek, "Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

DW,Reuters/TY,CÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?