Esad destekçisi iki köydeki sivillere tahliye

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdikleri bilinen iki köydeki siviller tahliye edildi. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan köyler muhalifler tarafından kuşatılmış durumdaydı.

Gelişme, Suriye devletinin kontrolü altında bulunan İhbariye televizyonu tarafından duyuruldu. Haberde, Esad destekçisi sivilleri taşıyan otobüslerin bu sabah El Fua ve Kefreya adındaki Şii köylerinden ayrıldıkları belirtildi. Haberde "köylerin sivillerden boşaltıldığına" değinildi.

Haberde, yaklaşık 7 bin sivilin 121 otobüsle, İdlib vilayetine bağlı olan köylerin yakınında bulunan ve rejimin kontrolünde olan Halep'e götürüldükleri kaydedildi.

Söz konusu tahliyenin, Türkiye ve Rusya arasında Salı günü varılan anlaşma kapsamında yapıldığı belirtildi. Muhalifler, köylerin tahliyesi karşılığında, hapishanelerdeki bin 500 tutuklunun serbest bırakılmasını bekliyor.

AFP,rtr/BÜ,CÖ

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