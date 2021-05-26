Esad: Batı'nın sözlerinin değeri yok

Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaş süresince dün rejimin elindeki bölgelerde ikinci kez devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimlere halkın geniş katılım sağladığı gözlendi.

Suriye Devlet Beşar Esad düzenlenen seçimlerinin meşruluğunu savundu. Esad, seçimlerin ülkenin işlerliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Seçimlerde oyunu eşi Esma Esad ile birlikte Şam'ın Duma ilçesinde kullanan Suriye Devlet Başkanı, Batı'nın seçimlerle ilgili eleştirilerine yönelik olarak "Söylediklerinin değeri sıfır" ifadesini kullandı. "Suriye pazarlamak istedikleri gibi bir kentin diğerine, bir mezhebin diğerine karşı olduğu ya da sivil savaşta olan bir ülke değildir" diyen Esad "Bugün Duma'da Suriye halkının bir olduğunu kanıtlıyoruz" diye konuştu.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları 25 Mayıs'taki seçimler öncesi yayınladıkları açıklamada Suriye'de yapılacak devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili görüş bildirmişti. Ortak açıklamada Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ne serbest ne de adil olacağı ifade edilerek, "Esad rejiminin, seçimleri BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında gerçekleştirme kararının reddedildiği" belirtilmişti.

Türk Dışişleri: Halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru seçim

Türk Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı yazılı açıklamada Suriye'de düzenlenen seçimlerin meşru olmadığını ifade etti. Açıklamada, "Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır" denildi.

Sonuçların en erken 28 Mayıs akşamında beklenen seçimlere görevdeki devlet başkanı Beşar Esad'ın yanı sıra iki muhalif aday da katıldı. Ancak 2000 yılından beri iktidarda olan Esad'ın yeniden seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta yaklaşık 390 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Nüfusun yüzde 80'inden fazlası yoksulluk içinde yaşıyan Suriye'de seçimler ekonomik krizin gölgesinde yapıldı.

afp, DW / MK, EC

© Deutsche Welle Türkçe