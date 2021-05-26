 Esad: Batı′nın sözlerinin değeri yok | DÜNYA | DW | 27.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Esad: Batı'nın sözlerinin değeri yok

Suriye Devlet Başkanı Esad, Batılı ülkelerin Suriye'de dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin özgür ve adil olmadığı yönündeki eleştirilerini geri çevirdi.

default

Önerdiğimiz linkler

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları yayınladıkları ortak açıklamada, Suriye'de bugün yapılacak seçimlerin, adil ve serbest olmadığını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını ifade etti.

Suriye'de seçimler sonrası yeni bir süreç başlayacak. Şam, bu süreçte ülkenin yeniden imarı için yeni müttefikler arıyor. Uzmanlara göre Putin, ipoteği altında olan Suriye'de daha fazla para harcamak istemiyor.

Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaş süresince dün rejimin elindeki bölgelerde ikinci kez devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimlere halkın geniş katılım sağladığı gözlendi.

Suriye Devlet Beşar Esad düzenlenen seçimlerinin meşruluğunu savundu. Esad, seçimlerin ülkenin işlerliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Seçimlerde oyunu eşi Esma Esad ile birlikte Şam'ın Duma ilçesinde kullanan Suriye Devlet Başkanı, Batı'nın seçimlerle ilgili eleştirilerine yönelik olarak "Söylediklerinin değeri sıfır"  ifadesini kullandı. "Suriye pazarlamak istedikleri gibi bir kentin diğerine, bir mezhebin diğerine karşı olduğu ya da sivil savaşta olan bir ülke değildir" diyen Esad "Bugün Duma'da Suriye halkının bir olduğunu kanıtlıyoruz" diye konuştu.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları 25 Mayıs'taki seçimler öncesi yayınladıkları açıklamada Suriye'de yapılacak devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili görüş bildirmişti. Ortak açıklamada Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ne serbest ne de adil olacağı ifade edilerek, "Esad rejiminin, seçimleri BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında gerçekleştirme kararının reddedildiği" belirtilmişti.

Syrien | Präsidentschaftswahl | Tausende Menschen feiern Assads Wiederwahl

Türk Dışişleri: Halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru seçim

Türk Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı yazılı açıklamada Suriye'de düzenlenen seçimlerin meşru olmadığını ifade etti. Açıklamada, "Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır" denildi.

Sonuçların en erken 28 Mayıs akşamında beklenen seçimlere görevdeki devlet başkanı Beşar Esad'ın yanı sıra iki muhalif aday da katıldı. Ancak 2000 yılından beri iktidarda olan Esad'ın yeniden seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta yaklaşık 390 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Nüfusun yüzde 80'inden fazlası yoksulluk içinde yaşıyan Suriye'de seçimler ekonomik krizin gölgesinde yapıldı.

afp, DW / MK, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Suriye'de evlerinden olanlar  

Benzer içerik

Syrien Wahlkampf l Wahlplakat, Präsident Bashar al-Assad in Damaskus

Beş ülkeden ortak açıklama: Suriye'de seçimler ne serbest ne de adil 26.05.2021

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları yayınladıkları ortak açıklamada, Suriye'de bugün yapılacak seçimlerin, adil ve serbest olmadığını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını ifade etti.

Amnesty International l Krieg in Syrien zerstört große Teile von Raqa

Şam ülkenin yeniden imarı için müttefik arıyor 26.05.2021

Suriye'de seçimler sonrası yeni bir süreç başlayacak. Şam, bu süreçte ülkenin yeniden imarı için yeni müttefikler arıyor. Uzmanlara göre Putin, ipoteği altında olan Suriye'de daha fazla para harcamak istemiyor.

Armin Laschet bei der Adenauer-Konferenz

CDU liderinin dış politika önceliklerinde Türkiye yok 19.05.2021

Merkel'in koltuğuna aday olan Laschet, Türkiye'ye yalnızca, AB'nin komşuları başlığında değindi. Türkiye'yi Suriye ve Lübnan ile birlikte anan Laschet "Oradaki gelişmeler Avrupa'nın güvenliğini etkiliyor" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv -Kelbecer bölgesinde bir sınır kontrol noktası

Azerbaycan 6 Ermeni askeri esir aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalıştığını ileri sürdüğü 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  