Erzurum'da gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki konuşması sırasında düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı.

İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı'nda otobüs üzerinden halka hitabı sırasında yaklaşık 100-200 kişilik bir grup otobüsün arka kısmında toplanmış ve buradan otobüsün üzerindekilere ve toplananlara taşlı saldırıda bulunmuştu. Otobüsün camları kırılırken, 17 kişi de atılan taş ve pet şişeler sonucunda yaralandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarında yaptıkları inceleme sonucunda 16 kişiyi tespit etti. Dün sabah saatlerinde 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Bir kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 14 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 14 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bir kişinin aranması devam ederken, olaya karışanların tespitinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği seçim mitingine saldıran topluluk Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu: Sorumlu, Saray'da oturan kişidir

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında katıldığı programda Erzurum'daki saldırıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar? Hangi vicdan sahibi buna 'evet' der" diyen Kılıçdaroğlu "O meydanda sadece Türk bayrakları vardı. Elinde Türk bayrağı dalgalandıran insanlara terörist diye saldırıyorsunuz. Aklın alacağı şey mi bu? Provokasyon. Kimlerin yaptığını da kimlerin teşvik ettiğini de biliyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu "Elinde taş olan kişiler, bir anlamda bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Fotoğraflar var. Ellerinde taş, atıyorlar. Niye atıyorsun kardeşim, hangi gerekçe ile atıyorsun? Temel sorumlusu kimdir? Bütün bu olayların temel sorumlusu, Saray'da oturan kişidir" dedi.

"Taş atanları değil, onlara taşı attıranları ben istiyorum. Taş atanlar; cebine para koymuşlardır, 'taş at, sana para vereceğiz' demişlerdir. Kim onlara 'taş atın' diye talimat verdi? Bana asıl onlar lazım. Perdenin arkasında kimler var?" diyen Kılıçdaroğlu "Polise 'dokunma' talimatını kim verdi? Bize bunlar lazım" ifadelerini kullandı.

DHA, ANKA / EC, JD