Erzincan'da toprak kayması: 9 işçiden haber alınamıyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yapılan Çöpler Madeni'nde yerel saat ile saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde yaşandığı öğrenildi.

Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CNNTürk yayınında yaptığı açıklamada madende çalışan 667 işçi arasında sayım yapıldığı ve 9 işçiden haber alınamadığını belirtti. Yerlikaya bu kişilerin toprağın altında kalmış olabileceğini ifade etti.

Erzincan'da Anagold Madencilik'in faaliyet gösterdiği maden sahasının kuş bakışı görünümü Fotoğraf: Airbus/Google Earth

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili açıklamasında "Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

DHA / EC,ET

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