Ermenistan’dan Türkiye’ye Rusya mesajı

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilim devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye'yi Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a destek vererek tansiyonu artırmakla suçladı.

Paşinyan AFP'ye verdiği söyleşide, "Türkiye aktif olarak müdahil olmasaydı, bu savaş başlamazdı” diye konuştu. Paşinyan Azerbaycan’ın “savaş başlatma” kararının motivasyonunun Türkiye'nin tam destek vermesi olduğunu belirtti.

Paşinyan gerilimin tırmanması ve Ermenistan'a bir güvenlik tehdidi oluşturması halinde Rusya’nın Ermenistan’a destek için soruna müdahil olacağını belirterek "Rusya akdi sorumluluğunu yerine getirecektir” dedi.

Paşinyan çatışmalarda "Ortadoğu'dan terörist grupların aktif katılımının” tespit edildiğini belirterek Ermeni birliklerinin terörle mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'ye cihatçı suçlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gizli servis raporlarının Suriye'deki cihatçı gruplardan 300 kadar cihatçının Halep kentinden yola çıktığını ve Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a gittiklerini belirterek Ankara'dan açıklama istemişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türkiye'nin Suriye'den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiasında bulunmuştu. Ermenistan ayrıca Türk F-16'larının çatışmada aktif olarak yer aldığını iddia ediyor.

Ancak iddialar Türkiye ve Azerbaycan tarafından yalanlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu Bakü'ye gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere gittiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi. Çavuşoğlu uluslararası topluma Azerbaycan'a destek için çağrıda bulundu.

Rusya Ermenistan'ın koruyucu gücü olarak görülüyor ve orada bir askeri üssü bulunuyor. Diğer yandan Moskova'nın Azerbaycan ile de iyi ilişkileri bulunuyor ve onlara silah satıyor. Petrol zengini Azerbaycan son yıllarda askeri yatırımlarını artırmıştı. Uzmanlar Türkiye'nin de Azerbaycan’a silah sattığını belirtiyor.

Rusya, ABD ve Fransa'nın dışişleri bakanları Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili ortak bir açıklama yapmış, "Bakanlar, çatışan tarafları bir kez daha derhal ve koşulsuz olarak ateşkesi kabul etmeye çağırır" denilerek AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuk yapmaya hazır olduğu belirtilmişti.

Çatışmanın onuncu gününde Dağlık Karabağ'daki Stepanakert kentinde patlama sesleri duyulduğu bildiriliyor. Çatışmalar başladığından bu yana 46’dan fazlası sivil olmak üzere en az 286 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

AFP / SSB, TY

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