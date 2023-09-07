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Ermenistan'dan Azerbaycan ile yeni çatışma uyarısı

7 Eylül 2023

Ermenistan Azerbaycan'ı "yeni askerî provokasyonlara" hazırlanmakla suçlayarak BM ve uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı. Açıklama, Rusya ile artan gerginlik ve ABD ile yapılacak ortak tatbikat öncesine denk geldi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Nikol PaşinyanFotoğraf: Tigran Mehrabyan/PAN/AP/picture alliance

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın sınıra asker yığdığını ve bir provokasyona hazırlandığını iddia ederek bunun bölgede yeni çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Ermenistan medyasında yer alan haberlere göre Paşinyan, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Azerbaycan son birkaç gündür Dağlık Karabağ temas hattı ve Ermenistan sınırına asker yığınağı yapıyor. Bölgemizdeki askerî-politik durum ciddi şekilde kötüye gidiyor. Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a yönelik yeni bir askerî provokasyona niyetlendiğinin işaretlerini veriyor" dedi.

"Ermenistan'a karşı düşmanca söylemin tırmanmaya devam ettiğini ve Azerbaycan'ın toprak taleplerinin giderek artırdığını" öne süren Paşinyan, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumu acilen duruma müdahale etmeye çağırdı.

1990'lı yılların başlarında yaşanan kanlı savaşta Dağlık Karabağ'da ilan edilen Ermeni yönetimi, Azerbaycan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş ancak bu yapı, Ermenistan dahil dünyada hiçbir ülke tarafından devlet olarak tanınmamıştı. 2020 yılında Azerbaycan ile yaşanan savaşta ağır yenilgi alan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da kontrolü altındaki toprakların yüzde 70'lik bölümünden çekilmek zorunda kaldı. İmzalanan ateşkes anlaşması sonucu bölgeye Rus barış gücü askerleri konuşlandırılmasına rağmen iki taraf arasında küçük çaplı çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Ermenistan'da ABD ile ortak tatbikat

Paşinyan'ın açıklamaları, Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni yönetiminin Cumartesi yapılacak "Cumhurbaşkanlığı Seçimi" ve Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile önümüzdeki hafta başlayacağını ilan ettiği ortak askeri tatbikatın öncesine denk geldi.

Bir sınır geçiş noktasında Ermeni askerler - (25.11.2020)
Arşiv - Bir sınır geçiş noktasında Ermeni askerlerFotoğraf: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Ermenistan Rusya'yı, Dağlık Karabağ savaşı ve sonrasında kendine yeterince destek vermemekle suçlamış, Başbakan Paşinyan kısa süre önce yaptığı bir açıklamada ülkesinin "güvenlik garantörü" olarak Rusya'ya bel bağlamasını "stratejik bir hata" olarak nitelendirmişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ABD ordusu ile 11-20 Eylül tarihleri arasında bir ortak askeri tatbikata ev sahipliği yapılacağı bildirilmişti.

Rusya'dan tepki: Ermeniler NATO'ya kanmayacak kadar bilgedir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin bugün yaptığı açıklamada "NATO'nun sadece Ukrayna'yı değil, başta Ermenistan olmak üzere Rusya'ya komşu diğer ülkeleri de kendi tehlikeli nüfuz alanına çekme çabalarını görüyoruz. Ermeni halkının günümüzün uluslararası gerçekliklerini anlayacak ve bu tür kışkırtıcı, Rus karşıtı, Ermeni karşıtı hareketlere prim vermeyecek kadar bilge ve ileri görüşlü olduğuna eminim" ifadelerini kullandı. Galuzin, "Hiç kimseye bir şey dayatmıyoruz. Ama tabii ki partnerlerimizin dikkatini de, NATO'yla yakınlaşmanın kendi güvenlikleri için olumlu sonuç getirmeyeceği gerçeğine çekmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü de NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger Ermenistan'a, NATO'ya katılma çağrısı yapmış, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da yanıt olarak ülkesinin NATO ile çeşitli formatlarda iş birliği yaptığını ve bu süreci devam ettirmeye hazır olduklarını kaydetmişti. Rusya bu açıklamanın ardından Ermenistan'ın Moskova öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne üye olduğunu hatırlatarak, Fehlinger'in davetini "muhteşem bir fantezi" olarak nitelendirmişti.

 

DW,AFP,dpa / BK,ET

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