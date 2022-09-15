Ermenistan'dan ateşkes açıklaması

Ermenistan, iki taraftan 150'nin üstünde kayıp verilen çatışmaların ardından Azerbaycan ile bir ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin dün akşam yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Ermenistan, Azerbaycan ile iki gündür yaşanan çatışmaların ardından Çarşamba akşamı itibarıyla ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ile "uluslararası topluluğun katılımıyla bir ateşkes anlaşmasına varıldığını", ateşkesin yerel saatle 20.00'de yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da çatışmaların durduğunu bildirirken Azerbaycan tarafından ilk etapta bir açıklama yapılmadı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Pazartesi gecesi patlak veren çatışmalarda 100'ün üstünde Ermeni'nin öldüğünü, 50 kilometrekarelik Ermeni toprağının kaybedildiğini belirtmişti. Azerbaycan ise 54 askerinin öldüğünü bildirdi.

Erivan'da gösteriler ateşkese rağmen sürdü

Açıklanan ateşkese rağmen Ermenistan'ın başkenti Erivan, Çarşamba akşamı da Paşinyan'ın istifasını talep eden göstericilerin protestolarına sahne oldu. Gösterilerde Paşinyan, Bakü'ye karşı çok yumuşak bir tutum izlemekle suçlandı.

Azerbaycan ile çatışmaların yeniden patlak vermesinin ardından Paşinyan çeşitli ülkelerden yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmiş, Rusya'nın öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) destek istemişti. KGAÖ ise ülkeye bir inceleme ekibi gönderme kararıyla yetindi. Ekibin Perşembe günü Ermenistan'a varması bekleniyor.

dpa/BK,TY