Ermenistan'da zafer Paşinyan'ın

Ermenistan'daki erken genel seçimleri başbakanlığı vekâleten yürüten Nikol Paşinyan'ın seçim ittifakı açık farkla kazandı. Seçim komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 88 seçim bölgesindeki oy ayrımının tamamlanmasından çıkan sonuç Paşinyan'ın Toplumsal Sözleşme partisi öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakının oy oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu gösteriyor.

Müreffeh Ermenistan Partisi yüzde 8'lik oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, Parlak Ermenistan Partisi oyların yüzde 6.3'ünü aldı. Daha önce iktidarda olan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi yüzde 4.7 oy alarak baraj altı kaldı.

Nikol Paşinyan, 10 yıldır cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Serj Sarkisyan'ı protesto gösterilerini takiben Mayıs ayında başbakanlığa seçilmişti. Pazar günkü seçime kadar eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın partisi parlamentoda çoğunluğu oluşturmaktaydı.

Bu durumu reform planları önündeki bir engel olarak gören 43 yaşındaki gazeteci Paşinyan 2022 yılında yapılacak olan genel seçimlerin öne çekilebilmesi için Ekim ayında başbakanlıktan istifa etmişti.

Parlamentoda yapılan iki oylamada da başbakan belirlenememiş ve Nikol Paşinyan'ın geçici olarak başbakanlık görevini devam ettirmesi kararlaştırılmıştı. Paşinyan göreve başladıktan sonra emniyette ve istihbarat servisinde yeni düzenlemeler yapmıştı.



Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi oyların yüzde 4.7'sini alabildi

Nikol Paşinyan seçim kampanyasında ekonomiyi canlandırma ve yolsuzlukla mücadele vaadinde bulunmuştu. Paşinyan'ın vaatlerini yerine getirememesi durumunda protesto eylemlerinin yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor.

Muhalefet Paşinyan'ı "kirli seçim kampanyası" yürütmekle suçladı. Parlamento çoğunluğunu kaybeden Ermenistan Cumhuriyet Parti'sinin eski Eğitim ve Bilim Bakanı Armen Aşotyan kampanya sırasında partisine engel çıkarıldığını ve "partisi seçimi devrim atmosferine soktuğu için Paşinyan'ın kazanacağının önceden belli olduğunu" söyledi.

Hür, demokratik ve şeffaf seçim yapabildiklerini söyleyen Paşinyan, Ermenistan'a daha fazla demokrasi kazandırmayı başardıklarını belirtti. Ülkesinde son derece popüler olan Nikol Paşinyan'ın ittifakının oylamayı kazanacağına kesin gözüyle bakılmaktaydı. Yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Ermenistan'daki seçime katılım oranının yüzde 49 olduğu açıklandı.

DW, afp, dpa/AG, GA

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