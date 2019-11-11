 Ermenistan’da koronavirüs nedeniyle ″soykırım″ anması yok | DÜNYA | DW | 21.04.2020

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DÜNYA

Ermenistan’da koronavirüs nedeniyle "soykırım" anması yok

Ermenistan’da hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle 1915'te yaşananların anılacağı törenleri iptal etti. Ölenler sokak lambalarının söndürülmesiyle anılacak.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki soykırım anıtı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki soykırım anıtı

Ermenistan, koronavirüs salgını nedeniyle 1915 yılındaki olayları anmak için her sene 23 Nisan’da yapılan tören düzenlemeyecek. Hükümet sözcüsü Eduard Agajanyan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da her yıl düzenlenen meşale yürüyüşünün halkın çıkarları, güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak iptal edildiğini duyurdu.

1915 yılında yaşanan olayların 105’inci yıldönümü, sokak lambalarının karartılması ve kilise çanlarının çalınması ile anılacak. Cuma günü Başbakan Nikol Paşinyan ve Ermeni Kilisesinin ruhani lideri II Karekin, Erivan’daki soykırım anıtına çelenk koyacak.

Ermenistan, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon Ermeninin "soykırıma" uğratıldığını söylüyor. "Soykırım" iddialarını reddeden Türkiye, o dönemde karşılıklı katliamlar sonucunda 300 bin ila 500 bin Ermeniyle bir o kadar Türkün hayatını kaybettiğini savunuyor. 2020 yılı itibarı ile dünyada aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Rusya ve Brezilya'nın da olduğu 32 ülkenin hükümet ve parlamentoları yaşananları soykırım olarak tanıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Olağanüstü Hal ilan eden Ermenistan’da bin 401 koronavirüs vakası görüldü. Ülkede 22 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

AFP/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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