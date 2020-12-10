 Ermenistan′da Karabağ için üç gün yas | DÜNYA | DW | 19.12.2020

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DÜNYA

Ermenistan'da Karabağ için üç gün yas

Ermenistan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerinin anısına üç günlük resmi yas ilan etti. Başbakan Paşinyan, Ermeni halkının yaşadıklarını "kabus" olarak nitelendirdi.

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Ermenistan'da, Dağlık Karabağ Savaşı‘nın sona ermesinden 40 gün sonra, bu savaşta hayatını kaybeden Ermeni askerler için üç günlük resmi yas ilan edildi. Başbakan Nikol Paşinyan'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişi cumartesi sabahı, savaşta ölen askerlerin defnedildiği, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığına giderek buradaki mezarlara çiçek ve çelenk bıraktı.

Paşinyan, Ermenistan halkına seslendiği vídeo mesajında, "Ulusumuzun tamamı bir kabus gördü ve görmeye devam ediyor (...) Bazen tüm hayallerimiz ve iyimserliğimiz yıkıma uğramış gibi geliyor" dedi. Bu arada Ermenistan'da muhalefet, savaşı durduran ateşkes anlaşmasını imzaladığı için Paşinyan'ı "ihanet" ile suçlayarak derhal görevinden istifa etmesini talep ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

10 Kasım'da Rusya‘nın girişimi ile sağlanan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da büyük oranda toprak kazanımı sağlayan ateşkesle sona eren savaşta her iki tarafta 4 bin 600'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ise 10 Aralık'ta, "kardeş ülke" Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı bir zafer ve geçit töreni düzenlenmişti.

Sovyetler Birliği'nin çöküş sürecinde bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ'da Ermenilerle Azeriler arasında çıkan ilk savaşta yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ, devletler hukukuna göre Azerbaycan'ın bir parçası sayılıyor. Ancak bölge nüfusnun çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.

dpa,AFP / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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