Ermenistan'da halk sandık başında

Ermenistan'da halk, erken genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti. Pazar sabahı başlayan oy verme işlemi yerel saatle akşam 20:00'a kadar sürecek.

Yaklaşık iki buçuk milyon seçmenin bulunduğu ülkede erken seçim kararı, nisan ayındaki hükümet karşıtı gösterilerin ardından parlamentoda yapılan oylamayla başbakanlık koltuğuna oturan muhalefet lideri Nikol Paşinyan'ın, kendisine yönelik güvenoyunu güçlendirmek için ekim ayında görevinden istifa etmesinin ardından alınmıştı.

Parlamentodaki dengeyi kendi lehine çevirmeye amaçlayan Paşinyan'ın partisi Toplumsal Sözleşme öncülüğündeki Benim Adımım ittifakının yapılan son anketlere göre seçimlerde ipi göğüsleyen taraf olacağı tahmin ediliyor. İttifak, geçen ay başkent Erivan'daki belediye başkanlığı seçiminde oyların yüzde 81'ini almıştı. Merkez sağdaki Müreffeh Ermenistan Partisi'nin ise ikinci olması bekleniyor.

Mevcut parlamentoda çoğunluğa sahip Cumhuriyetçi Parti'nin ise barajı geçememe ihtimali var. Cumhuriyetçi Parti'nin lideri olan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın bu seçimlerde milletvekili adayı olmaması üzerine parti seçimlere Vigen Sarkisyan önderliğinde giriyor.S

Ermenistan'da seçime tek başına giren partiler için yüzde 5, ittifaklar içinse yüzde 7 seçim barajı bulunuyor.

Nikol Paşinyan

Paşinyan'dan "ekonomik devrim" sözü

Ülkede yolsuzluklara karşı başlatılan kitlesel gösterilerin sonucunda gerçekleşen iktidar değişiminin ardından, bazı üst düzey bürokratlar görevlerinden alınmış, bazıları ise tutuklanmıştı. Son olarak Cuma günü eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın tutuklanmasına karar verilmişti.

Eski bir gazeteci olan 43 yaşındaki Paşinyan, eski Sovyet cumhuriyeti olan ülkesine "ekonomik devrim" sözü veriyor. Erken seçimlerin halkın iradesini daha iyi yansıtabileceği bir siyasi tablo yaratacağını belirten Paşinyan, seçim mitinglerinde "Ermenistan'ı endüstiyel, yüksek teknolojili ve ihracat odaklı bir ülke haline getireceğiz" sözlerini kullanmıştı.

Ermenistan dış politikasında ise ciddi bir değişiklik olmayacağını belirten Paşinyan Moskova ile iyi ilişkilerin sürdürüleceğinin garantisini veriyor. Sınırlarında Rusya'nın askeri üssünü barındıran Ermenistan, Moskova'nın öncülük ettiği askeri ve ekonomik ittifaklara üye.

İktidara giden süreç

Yasalara göre en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilen Sarkisyan, daha önce aksi yönde verdiği söze rağmen geçen nisan ayında başbakanlığa aday olmuştu. Sarkisyan'ın parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmesi üzerine de ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti. Ülkedeki artan yoksulluk, işsizlik ve yolsuzluk olayları nedeniyle katılımın yüksek olduğu gösterilere liderlik eden Paşinyan, protestolar sayesinde yarattığı baskıyla Sarkisyan'a bir haftadan kısa bir süre oturduğu başbakanlık koltuğunu bıraktırmıştı. Paşinyan, parlamentoda 8 Mayıs'ta yapılan oylamada ise 42'ye karşı 59 oyla başbakan seçilmişti.

AFP,AP,rtr/GY,EC

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