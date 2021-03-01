Ermenistan'da erken seçimler Haziran'da yapılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken parlamento seçimlerinin 20 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Paşinyan, 9 Kasım'da Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşması nedeniyle muhalefetin ve ordunun istifa baskısı altında bulunuyor.

25 Şubat’ta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve diğer subaylar, Paşinyan hükümetine muhtıra vererek Başbakan Paşinyan’dan istifa etmesini talep etmişti.

Başbakan Paşinyan, darbe girişimi olarak nitelediği bu olayın ardından, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu kararı kabul etmemişti. Erivan Hükümeti ise Cumhurbaşkanına rağmen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alıp, yerine atama yapmıştı.

Rus Haber Ajansı TASS, bu gelişmeler üzerine Ermenistan Ordusu'nun Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik yeniden istifa çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.

Ancak Paşinyan istifaya yanaşmıyor.

Erivan'da muhaliflerin düzenlediği bir gösteri

Karabağ anlaşması tartışmaları

Ermenistan’da Paşinyan’ın istifası talebiyle aylardır eylemler düzenleniyor. Protestolar geçen Kasım ayında Azerbaycan’la imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından başlamıştı. Muhalefet, 9 Kasım'da Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile imzalanan ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da büyük toprak kaybına uğratan ateşkes nedeniyle Paşinyan'ı "vatan hainliği" ile suçluyor.

Muhalifler, altı hafta süren ve binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmaları sonlandıran ateşkes için, "Paşinyan daha erken bir aşamada ateşkese yanaşmış olsaydı toprak kaybı bu kadar büyük olmayacaktı" eleştirisinde bulunuyor. Eleştirilerin odağındaki Paşinyan ise istifa taleplerini geri çevirerek görevine devam edeceğini belirtmişti.

DW,DHA,AFP,rtr/TY,EC

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