Ermenistan'da binlerce protestocu sokaklarda

Ermenistan'da Dağlık Karabağ ateşkes anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan'a istifa baskısı artıyor. Binlerce gösterici sokaklara dökülürken muhalifler hükümet binası önünde çadır kurdu.
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalefet baskıyı artırıyor. Salı günü binlerce protestocu başkent Erivan'da düzenlenen gösterilere katılırken yüzlerce protestocu Cumhuriyet Meydanı'nda hükümet binasının dışında kamp kurdu. Ermenistan bayraklarıyla protestolarına devam eden muhalifler, Paşinyan istifa etmeden çadırlardan ayrılmayacaklarını duyurdu.
Muhalif politikacı Ishkhan Saghatelyan “Biz çadırları kurduk, kalabildiğimiz kadar kalma niyetindeyiz. Burada uyuyoruz. Paşinyan istifa etmeli” diyerek tepkisini dile getirdi.
Erivan'ın merkezinde yaklaşık 25 bin protestocunun katıldığı gösterilerde de “Nikol haindir“ sloganları atıldı. Muhalefet, Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile 9 Kasım'da imzalanan ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da büyük toprak kaybına uğratan ateşkes nedeniyle Paşinyan'ı vatan hainliğiyle suçluyor. Muhalifler, "Paşinyan daha erken bir aşamada ateşkese yanaşmış olsaydı toprak kaybı bu kadar büyük olmayacaktı" eleştirisinde bulunuyor.
Muhalefet partisi Taşnaksutyun'un lideri Gegham Manukyan, Erivan'daki şehir metrosu çalışanlarının, Erivan Devlet Üniversitesi sendikasının ve onlarca ticari işletmenin genel grev çağrısına uyarak bugün greve katıldığını ifade etti. Manukyan, grevlere Paşinyan istifa edene kadar devam edileceğini açıkladı.
Başbakan Paşinyan ise istifa etme planının olmadığını söyleyerek “Başbakan olarak görevimi yerine getirmeye devam edeceğim" dedi.
Reuters, AFP / AI, BK
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Ermenistan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerinin anısına üç günlük resmi yas ilan etti. Başbakan Paşinyan, Ermeni halkının yaşadıklarını "kabus" olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da yeni bir döneme girildiğini, kalıcı barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını söyledi. Erivan'da ise göstericiler Başbakan Paşinyan'ın istifası talebiyle yeniden sokaklarda.