Bakü ile Erivan'dan karşılıklı ateşkesi bozma suçlaması

Ermenistan ile Azerbaycan sınırından dün gece yine çatışma haberleri geldi. Erivan ve Bakü karşılıklı olarak birbirlerine ateşkesi bozma suçlaması yöneltiyor.

Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi bozmakla suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "23 Eylül günü saat 07.40'ta (TSİ 06.40) Azerbaycan silahlı güçleri, ateşkes rejimini Ermeni-Azeri sınırının doğu kısmında bulunan Ermeni savaş pozisyonlarını farklı pozisyonlardan ateş altına alarak bozdu" ifadelerini kullandı. Ölen ya da yaralı olup olmadığı belirtilmezken "Düşmanın ateşi misillemede bulunularak bastırıldı" denildi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak ilk ateşin Ermenistan tarafından açıldığını duyurdu. Açıklamada Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sınırdaki üç farklı bölgeyi TSİ 22.45'te ateş altına aldığı belirtildi. Azeri güçlerinin bulunduğu mevkilerin dokuz saat aralıklı olarak top ateşine tutulduğu ve farklı kalibrede küçük silahların kullanıldığı belirtildi. Telegram üzerinden yayınladığı mesajında Azerbaycan Savunma Bakanlığı da ateşe uygun şekilde karşılık verdiklerini duyurdu.

Bakü ile Erivan arasında geçen hafta başında çatışmalar yeniden başlamıştı. İki gün süren ve yaklaşık 200 askerin öldüğü çatışmalar Rusya'nın aracılığıyla Çarşamba günü yürürlüğe giren ateşkesle sona ermişti.

Reuters / EC, HS