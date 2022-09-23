  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance
ÇatışmalarErmenistan

Bakü ile Erivan'dan karşılıklı ateşkesi bozma suçlaması

2 saat önce

Ermenistan ile Azerbaycan sınırından dün gece yine çatışma haberleri geldi. Erivan ve Bakü karşılıklı olarak birbirlerine ateşkesi bozma suçlaması yöneltiyor.

https://www.dw.com/tr/ermenistan-ve-azerbaycandan-kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1kl%C4%B1-ate%C5%9Fkesi-bozma-su%C3%A7lamas%C4%B1/a-63214902

Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi bozmakla suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "23 Eylül günü saat 07.40'ta (TSİ 06.40) Azerbaycan silahlı güçleri, ateşkes rejimini Ermeni-Azeri sınırının doğu kısmında bulunan Ermeni savaş pozisyonlarını farklı pozisyonlardan ateş altına alarak bozdu" ifadelerini kullandı. Ölen ya da yaralı olup olmadığı belirtilmezken "Düşmanın ateşi misillemede bulunularak bastırıldı" denildi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak ilk ateşin Ermenistan tarafından açıldığını duyurdu. Açıklamada Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sınırdaki üç farklı bölgeyi TSİ 22.45'te ateş altına aldığı belirtildi. Azeri güçlerinin bulunduğu mevkilerin dokuz saat aralıklı olarak top ateşine tutulduğu ve farklı kalibrede küçük silahların kullanıldığı belirtildi. Telegram üzerinden yayınladığı mesajında Azerbaycan Savunma Bakanlığı da ateşe uygun şekilde karşılık verdiklerini duyurdu.

Bakü ile Erivan arasında geçen hafta başında çatışmalar yeniden başlamıştı. İki gün süren ve yaklaşık 200 askerin öldüğü çatışmalar Rusya'nın aracılığıyla Çarşamba günü yürürlüğe giren ateşkesle sona ermişti.

Reuters / EC, HS

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden (soldan beşinci) ile İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir barolarından avukatlar

İstinaf istismar mağduru çocukların dinlenmesini istedi

Hukuk ve Adalet
43 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sedat Peker

Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Hukuk ve Adalet
18 saat önce
20 ve 5 liralık banknotlar

Ekonomistler: Seçime doğru faiz tek haneye inebilir

Ekonomistler: Seçime doğru faiz tek haneye inebilir

Ekonomi
20 saat önce
Russland Kreditkarte Mir

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Ekonomi
22 saat önce
Ukraine Cherson | Russische Plakate und Werbung

Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde tartışmalı referandumlar

Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde tartışmalı referandumlar

Çatışmalar
23 saat önce
Mahsa Amini İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

Hukuk ve Adalet
22 Eylül 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Politika
21 Eylül 2022
Ana sayfaya dön