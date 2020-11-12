 Ermenistan ve Azerbaycan asker cenazelerini değişti | DÜNYA | DW | 14.11.2020

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DÜNYA

Ermenistan ve Azerbaycan asker cenazelerini değişti

Rusya'nın öncülüğünde Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasının ardından, Bakü ve Erivan bugün asker cezaneleri değişimini gerçekleştirdi.

Stepanakert'teki Rusya askerleri

Stepanakert'teki Rusya askerleri

Rusya'nın öncülüğünde Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona ermesi amacıyla imzalanan anlaşmanın ardından Bakü ile Erivan bugün ilk kez asker cenazelerinin değişimini gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sayı vermeden, geri alınan Suşa'da hayatını kaybeden Ermeni askerlerin naaşlarının iade edildiğini açıkladı. Karşılığında Ermenistan'ın da altı Azerbaycan askerinin cenazesini iade ettiği bildirildi. Birbuçuk ay süren çatışmaların ardından Rusya öncülüğünde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında hafta başında varılan uzlaşma sonucu imzalanan anlaşma, ölen askerlerin naaşının karşılıklı değişimini de öngörüyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Facebook'tan yaptığı açıklamada, çatışmalarda ölen 2 bin 300 kişinin cesedinin adli tıpta incelendiğini, bazılarının kimliğinin hala tespit edilemediğini belirtti. Dağlık Karabağ yetkilileri ise çatışmalarda ölen asker sayısını bin 383 olarak açıkladı. Azerbaycan Ordusu ise savaş döneminde geçerli olan gizlilik ilkesine dayanarak kayıplarına ilişkin sayıları açıklamaya yanaşmıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Rus barış gücü konuşlandırıldı

Anlaşmanın imzalanmasına öncülük eden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Karabağ ile Ermenistan arasındaki koridorda Rus barış gücü askerlerinin konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, imzalanan söz konusu anlaşmada Türkiye'nin de rol oynayacağını duyursa da üçlü anlaşmada denetimin Rusya'da olduğu belirtiliyor.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durduracak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşma, iki ülke arasındaki ateşkesi denetlemek üzere Dağlık Karabağ'da yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askerinin konuşlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın imzalanması sonrasında Rusya'nın birliklerini bölgeye sevketmeye başladığı bildirilmişti.

Haber ajansı Interfax'in Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberlerinde, Moskova'nın söz konusu bölgede şimdiye kadar 12 gözlem noktası oluşturduğu bilgisi yer alıyor. Rus askeri devriye güçlerinin de görevine başladığı haber veriliyor.

Infografik Karte Berg-Karabach nach dem Krieg im Herbst 2020 TR

Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 145 bin nüfuslu Dağlık Karabağ'daki kontrolü kaybetmişti. 1994'ten bu yana geçerli olan bir ateşkes bulunsa da sık sık ihlal edilmiş, zaman zaman alevlenen çatışmalarda çok sayıda can kaybı meydana gelmişti.

Uzun aradan sonra ilk olarak yazın çatışma yaşanmış, 27 Eylül'de şiddetlenen çatışmalar, Rusya öncülüğünde imzalanan üçlü anlaşma ile sona erdirilmişti. Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'ın ordusu Dağlık Karabağ'da ikinci büyük kent olan Suşa başta gelmek üzere pek çok bölgede kontrolü yeniden ele geçirmeyi başarmıştı.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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