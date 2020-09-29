Ermenistan uçağıyla ilgili yeni iddialar

Ermenistan'ın Türkiye tarafından Dağlık Karabağ'da düşürüldüğünü öne sürdüğü Su-25 tipi savaş uçağına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Ermenistan tarafından paylaşılan enkaz görüntülerinin, Salı günü Türk F-16'sı tarafından düşürülen bir Su-25 tipi savaş uçağına ait olduğu öne sürüldü. Ermenistan, uçağın Valeri Danelin adlı pilotunun da öldüğünü iddia etti.

Türkiye'nin Ermenistan uçağını düşürdüğüne dair iddia, hem Ankara hem de Bakü tarafından yalanlanmıştı.

Ermenistan tarafından yayınlanan enkaz fotoğrafı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcısı Hikmet Haciyev de bu iddianın gerçek dışı olduğunu belirterek Ermenistan'a ait iki uçağın bölgede dağlara çakılarak infilak ettiğini öne sürdü. Ermenistan topraklarından havalanan iki Su-25'in "yönlerini kaybederek" dağa çarptığını tespit ettiklerini belirten Haciyev "Bu, Ermeni ordusunun, vatandaşlarına ve kamuoyuna doğru bilgi vermediğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Türkiye Savunma Bakanlığı: Kara propaganda

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da Dağlık Karabağ'da Türk savaş uçaklarının ya da İHA ve SİHA'larının kullanıldığına dair iddiaları yalanladı.

Bakanlık Ermenistan'ın iddialarının hiçbir kanıta dayanmadığını belirterek "Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandadan başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır" açıklamasında bulundu.

Ermeni yetkililer, Türkiye'ye ait insansız hava araçları ve F-16 jetlerinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldığını öne sürüyor. Hem Ankara hem de Bakü, Türkiye'nin Azerbaycan'a silahlı destek verdiğine dair iddiaları daha önce de yalanlamıştı.

Sivil can kaybı 20'ye ulaştı

Azerbaycan ordusu ile Ermeni güçler arasında Pazar gününden beri devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısı, resmi verilere göre 100'ü aştı.

Armenpress haber ajansı, Ermenistan'ın bugün Dağlık Karabağ'daki Martakert kasabasında üç sivilin hayatını kaybettiğini açıkladığını bildirdi.

Böylece çatışmalar nedeniyle iki taraftan ölen sivil sayısı 20'ye ulaştı. Azerbaycan dün yaptığı açıklamada 12 Azeri sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Dağlık Karabağ yönetimi 81 Ermeni milisin öldüğünü duyururken Azerbaycan ordusu şu ana kadar kendi kayıpları konusunda bir açıklama yapmadı.

Azerbaycan'dan S-300 iddiası

Azerbaycan Savunma Bakanlığı "yoğun çatışmaların" bugün de sürdüğünü belirterek ordusunun 130 tank, 200 topçu birliği dâhil çok sayıda askeri araç ve mühimmat deposunun yanı sıra Ermenistan'dan bölgeye getirilen Rus yapımı S-300 hava sistemini de imha ettiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ yönetimi ise Azerbaycan güçlerinin "180 kilometrelik cephe hattında top ateşini sürdürdüğünü" belirtti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,BK

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