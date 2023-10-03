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Ermenistan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katıldı

3 Ekim 2023

Ermenistan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş tüzüğünü onayladı. Rusya, parlamentonun bu adımını "yanlış bir karar" olarak nitelendirdi.

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Ermenistan parlamentosu Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü onayladı
Ermenistan parlamentosu Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü onayladıFotoğraf: Hayk Baghdasaryan/AP Photo/picture alliance

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş tüzüğü olan Roma Statüsü'nü onaylarak, ülkenin UCM'ye katılmasını kabul etti. Parlamentoda yapılan oylamada, milletvekillerinin 60'ı lehte, 22'i ise aleyhte oy kullandı.

Ermenistan'ın uluslararası hukuk alanındaki yetkilisi Yeghishe Kirakosyan, parlamentonun kararının ülkenin güvenlik kaygıları ile ilgili olduğunu belirterek, "Ülkenin toprak bütünlüğüne karşı ezeli düşman Azerbaycan'ın tehditleri göz önünde bulundurulduğunda, bunun Ermenistan için ek garanti" sağlayacağını ifade etti. Kirakosyan, Rusya'nın endişelerinin giderilmesi için Erivan'ın Moskova ile ikili bir anlaşma imzalanmasını önerdiğini de sözlerine ekledi.

2002 yılında kurulan Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlara bakıyor. Mahkeme, binlerce Ukraynalı çocuğun Rusya'ya kaçırılması iddiaları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, geçen Mart ayında yakalama kararı çıkarmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üye olduğu ülkelerde, Putin yakalanma riski ile karşı karşıya bulunuyor. Ermenistan'ın da UCM'ye katılması ile Putin'in bu ülkeye gitmesi halinde yakalanması mümkün olabilecek.

Rusya'dan tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımayan Rusya ise Ermenistan'ın UCM'ye katılma planlarını "aşırı düşmanca" bir adım olarak nitelendirmişti. Ermenistan Parlamentosu'nun belgeyi onaylamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü  Dimitri Peskov, "Bunun hâlâ yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz" diyerek, Ermenistan'ın Rusya ile ittifaktan daha iyi bir seçeneğinin olmadığını savundu. Ermenistan halkının çoğunun Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün "kesinlikle yerinin doldurulamayacağının" farkında olduğunu belirten Peskov, Ermeni tarafının bundan daha iyi bir mekanizmaya sahip olmadığını ifade etti.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) altı ülkenin oluşturduğu örgütün üyeleri arasında Ermenistan da yer alıyor. Üye ülkelerden birine saldırı, diğer ülkelere de saldırı anlamına geliyor.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyonu sonrasında Erivan ile Moskova arasındaki gerginlik artmıştı. Ermenistan, askeri operasyona müdahale etmediği gerekçesiyle Rusya'ya tepki göstermişti.

AFP / ET,JD

 

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