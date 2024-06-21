Ermenistan Filistin'i resmen tanıdı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in devlet olarak tanındığını açıkladı. Son olarak İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdığını açıklamıştı.

Filistin'i resmen tanıyan ülkelere Ermenistan da katıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gazze'de derhal ateşkes sağlanması yönündeki Birleşmiş Milletler (BM) kararını desteklediği ve çeşitli uluslararası platformlarda Filistin meselesine barışcıl ve kapsamlı çözüm bulunmasını savunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın "İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' prensibini desteklediği" ifade edilerek "Filistin ve İsraillilerin meşru çabalarının gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Yukarıdakilere dayanarak uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanımaktadır" ifadesine yer verildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin el-Şeyh, Ermenistan'ın kararını memnuniyetle karşıladı.

El Şeyh, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Bu, hukuk, adalet, meşruiyet ve Filistin halkımızın kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi için bir zaferdir" dedi.

Filistin'i Ermenistan öncesinde Mayıs ayında İspanya, İrlanda ve Norveç bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanımıştı. Halihazırda Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 144'ü Filistin devletini tanıyor. İsveç, 2014 yılında Filistin'i devlet olarak tanıyan ilk AB üyesi olmuştu. İsveç'in ardından Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti Macaristan, Polonya ve Romanya da Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

rtr, AFP, DW / HT,HS

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