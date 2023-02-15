Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ve Ermenistan arasında bir süredir devam eden yakınlaşma süreci kapsamında bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Mirzoyan Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Bakanlığın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Mirzoyan'ın Ankara'da Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığını duyurdu.

Sözcü ayrıca Mirzoyan'ın Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesine gönderilen Ermeni arama kurtarma görevlilerini de ziyaret etmek istediğini aktardı.

Türkiye-Ermenistan sınırı yardım konvoyları için açıldı Fotoğraf: Huseyin Yildiz/AA/picture alliance

Yakınlaşma süreci 2021'de başladı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik tehcir ve kırım ile Azerbaycan/Dağlık Karabağ meseleleri nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanıyor. Bu bağlamda iki ülke 1990'lı yıllarda diplomatik ilişkilerini kesti. 1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Ankara ve Erivan arasında Aralık 2021'de ise normalleşme süreci başlatıldı. Bu kapsamda iki ülke özel temsilci atadı, bu temsilciler ilk kez 2022 yılının Ocak ayında bir araya geldi. Yakınlaşmanın bir parçası olarak dışişleri bakanları geçtiğimiz yılın Mart ayında Antalya'da görüştü. Ermenistan hükümeti, normalleşme süreci kapsamında önce, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu sona erdirdi. Şubat 2022 itibarı ile iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı. 30 yıldır kapalı olan sınır ise deprem nedeniyle geçen hafta açıldı. Ermenistan açılan sınır kapısından Türkiye'deki afetzedeler için yardım malzemeleri gönderdi.

dpa,DW/TY,EC